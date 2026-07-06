Квартирный вопрос привел к приговору

Жительница Сочи Алла Соболева признана виновной в вымогательстве недвижимости стоимостью 147 млн руб. у Шамиля Нунаева, бенефициара строительной компании «Альпика групп». Подсудимая приговорена к семи с половиной годам колонии с отсрочкой исполнения, поскольку у женщины есть малолетний ребенок. Алла Соболева, владелица площадей в проблемном ЖК «Курортный», обсуждала с сотрудниками «Альпики» недоделки и варианты обмена ее жилья на другое. Застройщик расценил это общение как шантаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алла Соболева

Фото: архив Аллы Соболевой Алла Соболева

Фото: архив Аллы Соболевой

Центральный райсуд Сочи приговорил дольщицу ЖК «Курортный» Аллу Соболеву к семи годам шести месяцам лишения свободы за особо крупное вымогательство, сообщили “Ъ” в краевой прокуратуре и в объединенной пресс-службе судов Кубани. Суд применил к подсудимой отсрочку наказания, так как у нее есть малолетняя дочь. Представитель потерпевшего просил взыскать с Аллы Соболевой 3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, иск передан на рассмотрение в гражданском судопроизводстве.

Судом было установлено, что в феврале 2023 года Алла Соболева опубликовала в соцсетях обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину о ситуации с достройкой проблемного объекта. Работы на площадке «Курортного» в Адлере остановились в 2016 году, гендиректор ООО «ЖК “Курортный”» Юрий Оганян был обвинен в мошенничестве. Спустя два года недостроенный жилой комплекс был передан холдингу «Альпика групп». В 2020 году объект был завершен, но некоторые жильцы, в том числе Алла Соболева, остались недовольны качеством работ, о чем женщина и сообщила в своем обращении. В частности, дольщица обратила внимание на подтопление подземных парковок, грибок на стенах, проблемы с канализацией.

Вскоре после публикации обращения Аллы Соболевой ей позвонил сотрудник службы безопасности компании «Альпика групп» Павел Азявин, который предложил договориться и прекратить жалобы.

В течение некоторого времени дольщица вела переговоры с представителем застройщика, обсуждая в том числе варианты обмена ее площадей на другие в домах «Альпики». Представители холдинга в ходе следствия заявляли, что Алла Соболева претендовала на квартиру в элитном ЖК «Покровский парк» в центре Сочи стоимостью 147 млн руб. Расценив требования дольщицы как шантаж, застройщик обратился в правоохранительные органы.

В отношении Аллы Соболевой было возбуждено уголовное дело о вымогательстве, с октября 2024-го по октябрь 2025-го женщина находилась в следственном изоляторе, затем меру пресечения смягчили. Дольщица не признает себя виновной, утверждая, что стала жертвой провокации. Согласно заключению лингвиста, сделанному по инициативе защиты, в диалогах Аллы Соболевой и Павла Азявина нет признаков угроз или шантажа, судебная экспертиза пришла к противоположному выводу.

Судья Алексей Бажин в ходе процесса несколько раз удалял Аллу Соболеву из зала или ограничивал время ее выступлений. Последнее слово подсудимой, которое по закону не может быть прервано судом, продлилось три дня.

Алла Соболева перечислила все обстоятельства дела и особо обратила внимание на допущенное, с ее точки зрения, нарушение своего права на защиту. По словам Аллы Соболевой, адвокат Светислав Прусаков, с которым у нее было заключено соглашение, без ее согласия покинул судебные слушания накануне прений. Сам господин Прусаков заявил “Ъ”, что не является защитником Аллы Соболевой. Подсудимой был назначен защитник Юрий Горизонтов, который, как следует из ее выступления с последним словом, перед выступлением в прениях успел ознакомиться менее чем с половиной материалов дела. После оглашения приговора адвокат Горизонтов воздержался от комментариев по поводу процесса.

Анна Перова, Краснодар