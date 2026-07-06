Шуваев назвал Белгородскую область первым рубежом обороны Москвы при атаках БПЛА

Около 90% беспилотников, направляющихся в центральную часть России, проходят через Белгородскую область. В связи с этим регион выполняет функцию «первого оборонительного рубежа Москвы». Соответствующее заявление врио губернатора Александр Шуваев сделал в интервью корреспонденту «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Количество ликвидированных беспилотников в Белгородской области оценивается как «достаточно большое». На стратегических объектах задействованы подразделения «БАРС» и расчеты FPV-перехватчиков. Именно эта работа, по словам главы региона, является единственным способом сократить убытки аграриев без привлечения бюджетных средств.

Господин Шуваев отметил, что белгородцы ждут улучшения качества жизни и возможностей для полноценной деятельности всех категорий граждан. Эти же приоритеты он считает основополагающими.

Главным же ожиданием жителей региона губернатор назвал «завершение специальной военной операции».

В июне Александр Шуваев рассказал, как получил предложение стать главой Белгородской области. Назначение стало для него неожиданностью: предложение озвучил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в Москве. До этого, с начала 2026 года, господин Шуваев работал вице-губернатором Иркутской области.

О других темах, затронутых врио губернатора Белгородской области,— в материале «Ъ».