На пост главы Белгородского облсуда претендует зампред военного суда

14 июля Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рассмотрит заявление заместителя председателя Первого Западного окружного военного суда Юрия Кунцевича о рекомендации его на пост председателя Белгородского областного суда. Это следует из повестки заседания ВККС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пост председателя Белгородского облсуда вакантен с марта этого года. До этого судом руководил Олег Усков.

Юрий Кунцевич занимает пост заместителя председателя Первого Западного окружного военного суда с 2021 года. До этого он служил в различных гарнизонных судах.

В июне этого года Государственная дума приняла закон о восстановлении Белгородского гарнизонного военного суда. Он работал до 2007 года и был упразднен на фоне снижения нагрузки.

Сергей Толмачев