В Белгородской области вновь появится гарнизонный военный суд

Государственная дума приняла закон о восстановлении Белгородского гарнизонного военного суда. Он работал до 2007 года и был упразднен на фоне снижения нагрузки. Согласно документу, суд начнет работу в областном центре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Штатная численность Белгородского гарнизонного военного суда составит 24 человека: пять судей, 14 работников аппарата, пять сотрудников охраны и обслуживания. На первоначальном этапе его предполагают разместить на площадях Октябрьского районного суда Белгорода. В перспективе планируется подобрать отдельное здание из объектов федеральной собственности площадью не менее 1 тыс. кв. м (исходя из норматива не менее 208 кв. м на одного судью). Предварительная стоимость капитального ремонта такого здания оценивается в 72,8 млн руб., разовые расходы на оснащение (включая мебель, оргтехнику, системы безопасности) — 15,6 млн руб., ежегодные расходы на содержание — около 11,2 млн руб. Средства планируется выделить из федерального бюджета. При этом на этапе создания суда дополнительных вложений не потребуется: кадровый состав предполагается сформировать за счет существующей штатной численности военных судов.

Как следует из пояснительной записки, необходимость создания гарнизонного военного суда в Белгородской области обусловлена существенным ростом нагрузки на Курский гарнизонный военный суд. К его юрисдикции отнесены воинские части и формирования, находящиеся на территории обоих приграничных регионов. В условиях проведения специальной военной операции средняя нагрузка на одного судью Курского гарнизонного военного суда достигла 126 дел в месяц, увеличившись за два года в 4,5 раза. Кроме того, для рассмотрения дел с участием личного состава судьи вынуждены совершать выезды в Белгородскую область, преодолевая расстояние более 150 км в условиях атак ВСУ.

Белгородский гарнизонный военный суд будет считаться созданным после назначения не менее половины от установленной штатной численности судей. Конкретная дата начала деятельности нового судебного органа будет определена президиумом Второго Западного окружного военного суда. При этом все дела и материалы, уже принятые к производству Курским гарнизонным военным судом и не рассмотренные до момента начала работы Белгородского суда, останутся в производстве Курского суда.

Инициативу о воссоздании Белгородского суда в Госдуму внес ВС РФ. В Черноземье также работают Воронежский и Тамбовский гарнизонные суды.

Кабира Гасанова