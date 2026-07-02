Доходный дом купца Пикулина в центре Тамбова выставили на торги

В Тамбове инвесторам предлагают рассмотреть возможность приобретения исторического здания «Доходный дом Пикулина» по адресу: улица Октябрьская, 30. Информацию опубликовала пресс-служба областного правительства. Здание общей площадью 792 кв. м принадлежало известному местному купцу Федору Пикулину. Сообщение о подготовке торгов появилось на платформе наследие.дом.рф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области Фото: департамент по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области

Согласно аукционной документации, памятник архитектуры регионального значения находится в неудовлетворительном состоянии. По данным областного департамента по государственной охране объектов культурного наследия (ОКН), для восстановления трехэтажного здания инвестору потребуется около 120 млн руб. Кадастровая стоимость ОКН оценивается в 5,2 млн руб. Сейчас здание фактически не используется, оно не подключено к инженерным коммуникациям.

«ОКН может получить новую жизнь и использоваться как креативное или общественное пространство под организацию жилья, апартаментов, территории общественного питания, торговли или медицинского учреждения»,— отмечают в облправительстве.

Дом был построен на рубеже XIX–XX веков (1901 год). Его владелец Федор Пикулин активно сотрудничал с Тамбовским городским общественным управлением и в 1913-1914 годах и руководил строительством многих значимых городских объектов, использовав передовые для своего времени технологии.

Проведение торгов запланировано в третьем квартале этого года.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что комитет муниципального имущества и земельных отношений администрации Тамбова продает дом постройки XIX века на перекрестке улиц Базарной и Куйбышева, 136/76. Здание является ОКН регионального значения под названием «Дом жилой». Начальная стоимость лота составляет 1 руб.

Денис Данилов