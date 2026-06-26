Дом купца Аносова в Тамбове продают за 1 рубль

Комитет муниципального имущества и земельных отношений администрации Тамбова продает дом постройки XIX века на перекрестке улиц Базарной и Куйбышева, 136/76. Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой». Начальная стоимость лота составляет 1 руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОКН «Дом жилой» на перекрестке улиц Базарная и Куйбышева в Тамбове

Фото: из конкурсной документации ОКН «Дом жилой» на перекрестке улиц Базарная и Куйбышева в Тамбове

Фото: из конкурсной документации

Деревянный дом представляет собой образец исторической застройки старого Тамбова. Дом принадлежал известному благотворителю начала XX века Александру Аносову. Позже в здании жил первый председатель Тамбовского губисполкома и один из организаторов советской власти на Тамбовщине — Михаил Чичканов.

Площадь двухэтажного нежилого здания, находящегося в неудовлетворительном состоянии, составляет 257,6 кв. м. Земельный участок под зданием (582 кв. м) сдается в аренду на срок выполнения условий конкурса — до 31 декабря 2030 года. Арендная плата — 1 руб. в год.

Инвестору необходимо до 28 апреля 2027-го разработать научно-проектную документацию по реставрации и приспособлению объекта для современного использования, пройти госэкспертизу и согласовать документацию с органом охраны ОКН, а также — выполнить полный комплекс работ по сохранению объекта (реставрация и приспособление) и установить информационную надпись на здании.

По информации департамента по государственной охране ОКН региона, для восстановления здания инвесторам потребуется около 40 млн руб. Кадастровая стоимость земельного участка — 3,8 млн руб.

Шаг конкурса — 71,6 тыс. руб. Размер задатка — 286,2 тыс. руб. Подать заявки можно до 30 июня, итоги подведут 6 июля.

Ранее конкурс на приватизацию здания уже объявляли трижды — 3 декабря 2025 года, 16 января и 1 июня 2026 года. Все три раза торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Ранее липецкое минимущества выставило на торги ОКН регионального значения «Арестный дом» за 1 руб. Итоги торгов должны были подвести сегодня, но прием заявок был продлен до 20 июля.

Мария Свиридова