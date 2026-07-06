В Белгородской области запретили ночью передвигаться на мототранспорте

На территории Белгородской области с 6 июля ограничили передвижение на трициклах, квадрициклах, квадроциклах, мопедах, питбайках, мотороллерах и мотоциклах в период с 22:00 до 6:00. Соответствующее постановление было подписано врио губернатора Александром Шуваевым и опубликовано на сайте облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Причины введения таких мер в тексте документа не раскрываются. Контроль за исполнением постановления возложен на врио замгубернатора Евгения Воробьева.

В конце июня аналогичные ограничения были введены в Севастополе и в Крыму. Там меры также распространяются на периоды воздушных тревог. Власти Крыма, в частности, объясняли, что ограничения необходимы для обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.

Как сообщал «Ъ», специалисты отмечали, что шум от мотоциклов и других видов мототранспорта мешает силам ПВО выявлять БПЛА и отражать их атаки. В первый день после введения ограничений у владельцев в Крыму забрали на штрафстоянку 59 мототранспортных средств.

Егор Якимов