В Севастополе вслед за Крымом ограничили передвижение мототранспорта

Власти Севастополя с 22 июня вводят ограничения на передвижение мототранспорта по ночам и во время воздушных тревог. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. Эти меры будут действовать вплоть до особого распоряжения.

Согласно указу губернатора, ограничения распространяются на трициклы, квадрициклы, квадроциклы, мопеды, питбайки с объемом двигателя до 125 куб. см, а также мотоциклы. На этих транспортных средствах запрещено передвигаться по городу с 22:00 до 06:00, а также во время сигналов «Воздушная тревога» и «Воздушная тревога и морская опасность».

В ночь на 22 июня власти Севастополя объявили об отмене уличных массовых мероприятий, ограничении работы объектов торговли, общепита и общественного транспорта, а также остановке паромного сообщения, которое соединяет две части города, и отключении уличного освещения по ночам из-за перегруза электрических сетей.

Ранее аналогичные меры приняли власти Крыма. По словам главы республики Сергея Аксенова, это необходимо для обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов. Специалисты считают, что шум от мотоциклов и других видов мототранспорта мешает силам ПВО выявлять БПЛА и отражать их атаки. В первый день после введения ограничений у владельцев забрали на штрафстоянку 59 мототранспортных средств.

Александр Дремлюгин, Симферополь