«Россети Тюмень» направили более 3 млн рублей на плановый ремонт высоковольтной ЛЭП в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной двухцепной линии электропередачи (ЛЭП) в ХМАО-Югре. Энергообъект участвует в электроснабжении инфраструктуры Повховского месторождения нефти. Стоимость технических мероприятий составила более 3 млн рублей.

Специалисты заменили элементы обрешетки металлических опор для повышения устойчивости ЛЭП к ветровым нагрузкам. Помимо этого, энергетики обновили свыше 100 комплектов поддерживающей спиральной арматуры и 100 гасителей вибрации, а также смонтировали более 50 заземляющих устройств. В качестве новых комплектующих использовались материалы отечественного производства.

Компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует функционирование электросетевого комплекса ХМАО-Югры. Своевременно выполненный ремонт повысил надежность электроснабжения одного из крупнейших центров добычи углеводородов Западной Сибири.

АО «Россети Тюмень»