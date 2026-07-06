Никто не выкупил активы структуры липецкого железобетонного завода за 210 млн

Не состоялся аукцион по продаже имущества банкротящегося липецкого ООО УК «Стройдеталь» с совокупной начальной ценой 210 млн руб. Это связано с отсутствием заявок на него. Речь идет о структуре одноименного завода, который также был признан несостоятельным. Об этом сообщил конкурсный управляющий УК Михаил Бредихин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Имущество пытались продать пятью лотами. Дороже всего оценивались нежилые помещения на улице Алмазной в Липецке площадью 2,6 тыс. кв. м и 2,4 тыс. кв. м. Их начальные цены составляли 68,6 млн и 63 млн руб. соответственно. За 40,5 млн руб. хотели продать оборудование для формовки труб из минерального сырья, за 25,2 млн — форму для производства колонн и балок, за 13,5 млн — форму для создания фундаментных свай.

ООО УК «Стройдеталь» было признано банкротом в конце 2022 года по иску на тот момент управления имущественных и земельных отношений региона (сейчас — министерство). По итогам внешнего управления задолженность УК составляла 40,3 млн руб. В последний раз конкурсное производство продлевали до конца октября 2026 года.

По тому же адресу, что и УК «Стройдеталь», до ноября 2025 года находилось ООО «Завод "Стройдеталь"» Кифаят Курбановой. Судя по отчеству, она может быть сестрой основного владельца УК Акбера Кулиева. Завод был ликвидирован из-за завершения конкурсного производства, которое началось в сентябре 2020 года по иску минимущества Липецкой области. Власти инициировали разбирательство в связи с задолженностью компании за аренду земли в Липецке.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова