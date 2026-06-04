В Липецке обанкротившаяся структура железобетонного завода продает активы за 210 млн
Липецкая УК «Стройдеталь» выставила на банкротные торги имущество на 210 млн
Липецкое ООО УК «Стройдеталь», являющееся структурой одноименного обанкротившегося завода, продает на аукционе в рамках конкурсного производства имущество общей стоимостью 210 млн руб. Принять участие в нем можно до 30 июня, итоги планируют подвести 3 июля. Об этом сообщил конкурсный управляющий УК Михаил Бредихин.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Имущество разделено на пять лотов. Два самых дорогих из них включают нежилые помещения на улице Алмазной в Липецке площадью 2,6 тыс. кв. м и 2,4 тыс. кв. м. Они оценены в 68,6 млн и 63 млн руб. соответственно. Также на торги выставлены оборудование для формовки труб из минерального сырья (40,5 млн руб.), форма для производства колонн и балок (25,2 млн руб.) и форма для создания фундаментных свай (13,5 млн руб.).
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены каждого лота, задаток — 20%. Предыдущие торги на эти же активы не состоялись из-за отсутствия заявок.
По данным картотеки арбитражных дел, ООО УК «Стройдеталь» было признано банкротом в конце 2022 года по иску на тот момент управления имущественных и земельных отношений региона (сейчас — министерство). Перед разбирательством ведомство взыскало с компании 14,4 млн руб. долга за землю. По итогам внешнего управления задолженность УК составляла 40,3 млн руб. В последний раз конкурсное производство продлялось до конца октября 2026 года. Конкурсным управляющим остался назначенный на этот пост в феврале 2023 года Михаил Бредихин.
По тому же адресу, что и УК «Стройдеталь», до ноября 2025 года находилось ООО «Завод "Стройдеталь"» Кифаят Курбановой. Судя по отчеству, она может быть сестрой владельца УК Акбера Кулиева. Завод был ликвидирован в связи с завершением конкурсного производства, которое началось в сентябре 2020 года по иску минимущества Липецкой области. Власти инициировали разбирательство в связи с задолженностью компании за аренду земли в Липецке.
Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Железобетон отольется в суде».