В Липецке обанкротившаяся структура железобетонного завода продает активы за 210 млн

Липецкое ООО УК «Стройдеталь», являющееся структурой одноименного обанкротившегося завода, продает на аукционе в рамках конкурсного производства имущество общей стоимостью 210 млн руб. Принять участие в нем можно до 30 июня, итоги планируют подвести 3 июля. Об этом сообщил конкурсный управляющий УК Михаил Бредихин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Имущество разделено на пять лотов. Два самых дорогих из них включают нежилые помещения на улице Алмазной в Липецке площадью 2,6 тыс. кв. м и 2,4 тыс. кв. м. Они оценены в 68,6 млн и 63 млн руб. соответственно. Также на торги выставлены оборудование для формовки труб из минерального сырья (40,5 млн руб.), форма для производства колонн и балок (25,2 млн руб.) и форма для создания фундаментных свай (13,5 млн руб.).

Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены каждого лота, задаток — 20%. Предыдущие торги на эти же активы не состоялись из-за отсутствия заявок.

По данным картотеки арбитражных дел, ООО УК «Стройдеталь» было признано банкротом в конце 2022 года по иску на тот момент управления имущественных и земельных отношений региона (сейчас — министерство). Перед разбирательством ведомство взыскало с компании 14,4 млн руб. долга за землю. По итогам внешнего управления задолженность УК составляла 40,3 млн руб. В последний раз конкурсное производство продлялось до конца октября 2026 года. Конкурсным управляющим остался назначенный на этот пост в феврале 2023 года Михаил Бредихин.

По тому же адресу, что и УК «Стройдеталь», до ноября 2025 года находилось ООО «Завод "Стройдеталь"» Кифаят Курбановой. Судя по отчеству, она может быть сестрой владельца УК Акбера Кулиева. Завод был ликвидирован в связи с завершением конкурсного производства, которое началось в сентябре 2020 года по иску минимущества Липецкой области. Власти инициировали разбирательство в связи с задолженностью компании за аренду земли в Липецке.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Железобетон отольется в суде».

Алина Морозова