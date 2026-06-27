В Астрахани завели дело после массового отравления едой из «Михайловского»

В Астрахани возбуждено уголовное дело после массового отравления граждан готовой едой, купленной в заведении, которое работает на вынос (ст. 238 УК РФ). По данным регионального СУ СКР, с 2024-го по 27 июня пострадали 14 человек, среди них четверо детей. У всех госпитализированных подтвердили сальмонеллез.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Предполагаемым источником инфекции называют рыбные котлеты. Одна из отравившихся, 62-летняя женщина, умерла.

На месте работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые лабораторные исследования и комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Прокуратура Астраханской области взяла на контроль расследование уголовного дела.

По данным Telegram-каналов, речь идет о готовой еде из гастронома «Михайловский».

Нина Шевченко