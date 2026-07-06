«Водолет» увеличил число рейсов из Нижнего Новгорода в Бор из-за канатной дороги

Оператор скоростных перевозок на судах на подводных крыльях «Водолет» ввел дополнительные рейсы на маршруте Нижний Новгород — Бор, которые выполняют СПК «Валдай 45 Р». Об этом компания сообщила в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Дополнительные рейсы планируется выполнять не только 6 июля, но и в ближайшие дни, отметил оператор. Сегодня СПК отправляются из Нижнего Новгорода в 13:35, 14:25, 15:15, 16:25, 17:15, 18:05 и 18:55. Рейсы из Бора назначены на 14:00, 14:50, 15:40, 16:50, 17:40, 18:30 и 19:20.

Как писал «Ъ-Приволжье», канатная дорога через Волгу, связывающая Нижний Новгород с Бором, остановлена после инцидента, который произошел накануне. Из-за внеплановой остановки спасателям пришлось эвакуировать 16 пассажиров канатки, которые остались в кабинках. По факту происшествия прокуратура и СК РФ проводят проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На сайте канатной дороги пассажирам предложено воспользоваться альтернативными видами транспорта: пригородными автобусами и электропоездами.

Владимир Зубарев