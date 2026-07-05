Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Спасатели эвакуируют пассажиров нижегородской канатной дороги

Сотрудники МЧС эвакуируют 16 человек из кабинок нижегородской канатной дороги над Волгой, сообщили в минтрансе Нижегородской области. Из-за дождей и ветра 5 июля воздушная переправа внепланово остановилась, пассажиры находились в двух кабинках в районе станции «Сенная».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В министерстве отметили, что посадка из-за непогоды была остановлена, однако из-за внеплановой остановки в двух кабинках остались пассажиры.

Причину внештатной остановки канатки установят после эвакуации.

Владимир Зубарев