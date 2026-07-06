Самолет «Байкал» планируют сертифицировать в 2027 году

Легкий самолет «Байкал» будет сертифицирован уже в следующем году, сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров во время сессии «Крылья малой авиации: перспективы развития» на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. По его словам, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) намерен выпустить 69 единиц транспорта до 2035 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал»

Фото: minpromtorg.gov.ru Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал»

Фото: minpromtorg.gov.ru

«Сейчас "Байкал" находится на окончательных стадиях сертификации. Планируется, что самолет получит сертификат в течение третьего квартала следующего года»,— пояснил господин Ядров.

Министр промышленности РФ Антон Алиханов добавил, что в этом году должна завершиться сертификация двигателя ВК-800, который разрабатывает УЗГА. Чиновник подчеркнул, что этот двигатель является основой самолета и в перспективе может использоваться на более ранних моделях, например, «Аккорд — 201».

УЗГА занимается проектом «Байкал» с 2019 года. Самолет на 9 пассажиров должен стать современной отечественной заменой советскому «кукурузнику» Ан-2. Для его создания были с нуля разработаны двигатель ВК-800 и винт АВ-901. Запустить самолет в серийное производство собираются в конце 2026 года, первые поставки запланированы на 2027 год. В конце мая на аэродроме УЗГА провел контрольный полет самолета ЛМС-901 с измерительным оборудованием.

«Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля в 16-й раз. Главная тема выставки — «Индустрия 360: производство без границ», страна-партнер — Индонезия.

Виктория Биц