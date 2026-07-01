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Взрывотехник Росгвардии погиб при попытке разминировать БПЛА в Курской области

Сегодня ночью в Рыльске Курской области взрывотехник Росгвардии погиб при попытке разминировать боевую часть беспилотника. Также был ранен сотрудник полиции. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что перед этим ВСУ сбросили с беспилотников взрывные устройства на две площади в Рыльске.

«Сейчас обстановка напряженная. Враг продолжает свои нападки. Объявлена опасность атаки БПЛА»,— заключил Александр Хинштейн.

По данным главы региона, с 9:00 30 июня до 9:00 1 июля над Курской областью сбили 143 беспилотника. Также установлено девять сбросов взрывных устройств с дронов и 113 артиллерийских обстрелов. В результате пострадал один человек: ранения получил 65-летний мужчина в слободе Белой.

Алина Морозова