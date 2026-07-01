Взрывотехник Росгвардии погиб при попытке разминировать БПЛА в Курской области

Сегодня ночью в Рыльске Курской области взрывотехник Росгвардии погиб при попытке разминировать боевую часть беспилотника. Также был ранен сотрудник полиции. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что перед этим ВСУ сбросили с беспилотников взрывные устройства на две площади в Рыльске.

«Сейчас обстановка напряженная. Враг продолжает свои нападки. Объявлена опасность атаки БПЛА»,— заключил Александр Хинштейн.

По данным главы региона, с 9:00 30 июня до 9:00 1 июля над Курской областью сбили 143 беспилотника. Также установлено девять сбросов взрывных устройств с дронов и 113 артиллерийских обстрелов. В результате пострадал один человек: ранения получил 65-летний мужчина в слободе Белой.

Алина Морозова