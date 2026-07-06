В Челябинской области назначен первый заместитель министра дорожного хозяйства

Первым заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области назначен Андрей Майсак. Постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на портале правовой информации.

Андрею Майсаку 42 года. Он работает в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области С 2017 года. Начал карьеру с должностей ведущего специалиста-эксперта, начальника службы транспортной безопасности на объектах дорожного хозяйства и начальника отдела планирования дорожной деятельности. С января 2020-го по август 2021 года работал заместителем начальника управления дорожного хозяйства. После этого был назначен заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Бывшего первого заместителя главы челябинского миндортранса Станислава Харченко осудили за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями в июне 2026 года. Ему назначили четыре года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 700 тыс. руб.

В марте 2026 года Станислава Харченко отстранили от должности за истечение допуска к гостайне.

Ольга Воробьева