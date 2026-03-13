Арестованных членов челябинского правительства отправили в отставку

Министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова, управляющего делами губернатора и правительства региона Романа Менжинского и первого заместителя министра дорожного хозяйства области Станислава Харченко отправили в отставку. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Все трое находятся под стражей по различным обвинениям.

Причиной увольнений стало истечение допуска к государственной тайне.

Эльдар Белоусов и Роман Менжинский, задержанные сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в июле 2025 года, сейчас находятся в столичном СИЗО. Их обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Источник «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах сообщал, что должностные лица действовали вместе с бывшим вице-губернатором Александром Богашовым. Они через подконтрольного директора строительной компании с помощью фиктивных документов организовали возведение оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора на общую сумму более 50 млн руб., считает следствие.

Станислава Харченко, задержанного УФСБ в декабре 2024 года, обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, в 2021–2024 годах Станислав Харченко, зная о выявленных недостатках после ремонта нескольких региональных дорог, не требовал у подрядчиков — ООО «ПКФ „Глобус”» и ООО «Уралдорстрой» — устранить нарушения и поручил беспрепятственно принять работы. Бюджету региона был причинен ущерб более 92,7 млн руб. Также следствие считает, что представитель другой компании передал первому замминистра телефон стоимостью около 186 тыс. руб. за беспрепятственную приемку товаров и услуг по контрактам на создание интеллектуальной транспортной системы в регионе. Он находится в челябинском СИЗО.

Виталина Ярховска