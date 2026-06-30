Бывшего замминистра дорожного хозяйства Челябинской области отправили в колонию

Суд признал бывшего первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Ему назначили четыре года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 700 тыс. руб. Станиславу Харченко также в течение четырех лет запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Информацию об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил источник в правоохранительных органах.

Приговор вынес Советский районный суд Челябинска 30 июня. Станислава Харченко задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 24 декабря 2025 года. Тогда ему предъявили обвинение по двум эпизодам ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Впоследствии его также обвинили в получении взятки. С момента задержания Станислав Харченко находился в СИЗО.

По версии следствия, в 2021–2024 годах Станислав Харченко, зная о выявленных недостатках при ремонте нескольких региональных дорог, не потребовал у подрядчиков — ООО ПКФ «Глобус» и ООО «Уралдорстрой» — устранить нарушения и поручил беспрепятственно принять работы. Бюджету региона был причинен ущерб более 92,7 млн руб. Также следствие считает, что представитель другой компании передал первому замминистра телефон стоимостью около 186 тыс. руб. за беспрепятственную приемку товаров и услуг по контрактам на создание интеллектуальной транспортной системы в регионе.

Ольга Воробьева