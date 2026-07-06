С сентября родственники пациентов смогут получать медицинские справки за них

С 1 сентября в России вступит в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений. Их смогут получить не только пациенты, но и их близкие родственники, включая братьев и сестер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минздрава.

Приказом вводится понятие «близкие родственники», а также возможность передачи документов «иным лицам». Будет разрешено выдавать медицинские заключения в произвольной форме, если законодательством не установлено иное. Также не нужно будет получать согласие лица на выдачу справки в электронном виде.

«Также справки и заключения теперь можно будет получить только при условии, что соответствующая информация уже содержится в медицинской документации пациента,— рассказал «РИА Новости» депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР). — Эти изменения делают процесс получения медицинских документов более гибким, быстрым и удобным для граждан, особенно для тех, кто ухаживает за больными родственниками».