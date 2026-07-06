FT: американцы не считают войну в Иране стоящей потраченных на нее средств

58% зарегистрированных американских избирателей считают, что война в Иране не стоила тех средств, которые были на нее потрачены США. Такие данные приводятся в опросе общественного мнения, проведенного британской исследовательской компанией Focaldata по заказу Financial Times (FT). Опрос проходил онлайн 26–30 июня, в нем приняли участие почти 1,8 тыс. человек.

Согласно исследованию, 44% опрошенных полагают, что теперь США оказались в более слабой позиции в отношениях с Ираном, чем это было до войны. При этом большинство опрошенных избирателей — 66% — скептически относятся к подписанному Вашингтоном и Тегераном меморандуму. По их мнению, этот документ ничего или почти ничего не сделает для мира и стабильности на Ближнем Востоке или даже усилит нестабильность. Лишь 20% респондентов уверены в обратном. По разным оценкам, США потратили на эту войну не менее $30 млрд, и Белый дом запросил у Конгресса еще $67 млрд.

Респонденты также ответили на вопросы о работе Дональда Трампа на посту президента США. Доля одобряющих его работу сократилась за месяц на 2 процентных пункта, до 36%. Готовность голосовать на ближайших выборах за демократов выразили 44% опрошенных, за республиканцев — 38%.

Алена Миклашевская