Минфин выступил против разрешения бизнесу переходить с автоУСН в течение года
Минфин России не поддержал идею дать бизнесу право возвращаться с применения режима автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН) к упрощенной системе налогообложения (УСН) раньше, чем через год. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо статс-секретаря — заместителя министра финансов Алексея Сазанова.
Эксперимент по введению автоУСН проводится с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2027-го. В нем могут участвовать юрлица и индивидуальные предприниматели с числом работников не более пяти и годовым доходом не более 60 млн руб. Налоговая ставка при автоУСН составляет 8% (при УСН доходы облагаются налогом 6%, «доходы минус расходы» — 15%). Одно из основных отличий автоУСН от УСН — бизнес не подает в налоговые органы декларацию и некоторую другую отчетность.
Сейчас вернуться на УСН можно только с 1 января следующего календарного года и не ранее чем через год после перехода на автоУСН. Сменить режим в середине года нельзя. Дать бизнесу право не дожидаться годичного срока предложила Торгово-промышленная палата. Это необходимо в случае, если применение автоУСН привело к «существенному росту налоговой нагрузки или технологическим сложностям», отмечали в организации.
В Минфине ответили, что возвращение на УСН в середине года усложнит для бизнеса отражение отдельных показателей в налоговом учете, например, стоимости основных средств и нематериальных активов, доходов и отдельных видов расходов. Кроме того, это затруднит администрирование, считают в ведомстве. ТПП также предлагала постепенно увеличить лимит выручки на автоУСН до 100 млн руб., а также поднять лимит численности сотрудников до 10-15 человек. Минфин счел, что это приведет к выпадающим доходам бюджета.
Введение автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН) является частью общефедерального эксперимента, который проводится с середины 2022 года и продлится до конца 2027 года. Этот режим был запущен в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане, а с 1 января 2025 года право его вводить получили все регионы страны, и уже порядка 69-83 региона воспользовались этим. Цель автоУСН — упростить ведение малого бизнеса за счет отмены налоговой отчетности и отчетности в Социальный фонд, а также благодаря автоматическому расчету налогов на основе данных банков и кассовых аппаратов.
Основное отличие автоУСН от традиционной УСН заключается в отсутствии необходимости подавать декларации и ряд других отчетов, а также в нулевом тарифе страховых взносов (за исключением фиксированных платежей на травматизм). Однако ставки по автоУСН выше (8% с доходов против 6% на УСН, и 20% с «доходы минус расходы» против 15% на УСН). Применять автоУСН могут предприятия с численностью работников до пяти человек, годовым доходом до 60 млн руб. и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн руб. Расчеты должны производиться только через уполномоченные банки.
Режим автоУСН стал особенно актуальным для малого бизнеса с учетом налоговой реформы, затронувшей предпринимателей на УСН с доходами 20–60 млн руб., которым теперь, помимо 6% с выручки, нужно платить 5% НДС. В то время как для участников эксперимента по автоУСН порог до уплаты НДС сохранился на уровне 60 млн руб. Несмотря на более высокие ставки, простота администрирования и снижение рисков, связанных с расчетами и отчетностью, делают автоУСН привлекательным для многих. Однако, его применение не всегда является массовым, что вызывает опасения региональных властей относительно выпадающих доходов бюджета, поскольку 46% поступлений от автоУСН уходит в федеральный бюджет.