Минфин выступил против разрешения бизнесу переходить с автоУСН в течение года

Минфин России не поддержал идею дать бизнесу право возвращаться с применения режима автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН) к упрощенной системе налогообложения (УСН) раньше, чем через год. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо статс-секретаря — заместителя министра финансов Алексея Сазанова.

Эксперимент по введению автоУСН проводится с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2027-го. В нем могут участвовать юрлица и индивидуальные предприниматели с числом работников не более пяти и годовым доходом не более 60 млн руб. Налоговая ставка при автоУСН составляет 8% (при УСН доходы облагаются налогом 6%, «доходы минус расходы» — 15%). Одно из основных отличий автоУСН от УСН — бизнес не подает в налоговые органы декларацию и некоторую другую отчетность.

Сейчас вернуться на УСН можно только с 1 января следующего календарного года и не ранее чем через год после перехода на автоУСН. Сменить режим в середине года нельзя. Дать бизнесу право не дожидаться годичного срока предложила Торгово-промышленная палата. Это необходимо в случае, если применение автоУСН привело к «существенному росту налоговой нагрузки или технологическим сложностям», отмечали в организации.

В Минфине ответили, что возвращение на УСН в середине года усложнит для бизнеса отражение отдельных показателей в налоговом учете, например, стоимости основных средств и нематериальных активов, доходов и отдельных видов расходов. Кроме того, это затруднит администрирование, считают в ведомстве. ТПП также предлагала постепенно увеличить лимит выручки на автоУСН до 100 млн руб., а также поднять лимит численности сотрудников до 10-15 человек. Минфин счел, что это приведет к выпадающим доходам бюджета.