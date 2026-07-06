В России с помощью ИИ решили ускорить мобильный интернет
Мобильный интернет в России планируют ускорить с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Проект поправок Минцифры предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы ведомства.
«В частности, ИИ должен повысить скорость мобильного интернета: проект поправок предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, включая системы динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки на сеть», — указано в статье.
Российские операторы связи уже реализовали пилотные проекты по внедрению ИИ-систем управления сетями. Они демонстрируют повышение пропускной способности сетей на 20-30% и снижение задержек на 50%, отмечается в материалах.
В министерстве уточнили, что также обсуждается возможность применять ИИ для динамического управления радиочастотным спектром и автоматической оптимизации параметров базовых станций. ИИ в отрасли связи планируют использовать и для выявления мошеннических звонков, а также защиты от DDoS-атак
Использование ИИ в телекоммуникационной сфере — это часть общего тренда на внедрение искусственного интеллекта в различные отрасли экономики России для повышения эффективности, снижения затрат и решения проблем, таких как нехватка кадров. Например, ИИ уже активно используется в энергетике для оптимизации управления процессом горения топлива, прогнозирования выработки электроэнергии и выявления хищений, а также в строительстве для автоматизации процессов и сокращения операционных расходов.
В целом, развитие и внедрение ИИ является одним из приоритетов российских властей. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность этой работы для страны, чтобы не отставать от мирового уровня. Однако, несмотря на стимулирующие меры, такие как налоговые льготы, бизнес не всегда активно их использует, что может быть связано с другими приоритетами и отсутствием компетенций.
Применение ИИ не ограничивается только ускорением интернета. Его потенциал охватывает широкий спектр задач, включая кибербезопасность (защита от DDoS-атак, выявление мошеннических звонков), здравоохранение (диагностика, персонализированное лечение), финансовую сферу, ритейл и логистику. Эксперты отмечают, что ИИ может значительно повышать производительность труда и оптимизировать процессы, хотя и не способен полностью заменить человека в таких областях, как творчество и принятие решений, требующих эмоционального интеллекта.