В России с помощью ИИ решили ускорить мобильный интернет

Составлено ИИ-Ассистентъ

Использование ИИ в телекоммуникационной сфере — это часть общего тренда на внедрение искусственного интеллекта в различные отрасли экономики России для повышения эффективности, снижения затрат и решения проблем, таких как нехватка кадров. Например, ИИ уже активно используется в энергетике для оптимизации управления процессом горения топлива, прогнозирования выработки электроэнергии и выявления хищений, а также в строительстве для автоматизации процессов и сокращения операционных расходов.

В целом, развитие и внедрение ИИ является одним из приоритетов российских властей. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность этой работы для страны, чтобы не отставать от мирового уровня. Однако, несмотря на стимулирующие меры, такие как налоговые льготы, бизнес не всегда активно их использует, что может быть связано с другими приоритетами и отсутствием компетенций.

Применение ИИ не ограничивается только ускорением интернета. Его потенциал охватывает широкий спектр задач, включая кибербезопасность (защита от DDoS-атак, выявление мошеннических звонков), здравоохранение (диагностика, персонализированное лечение), финансовую сферу, ритейл и логистику. Эксперты отмечают, что ИИ может значительно повышать производительность труда и оптимизировать процессы, хотя и не способен полностью заменить человека в таких областях, как творчество и принятие решений, требующих эмоционального интеллекта.