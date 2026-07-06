Порты Усть-Луга и Высоцк в Ленобласти получили повреждения при ударе БПЛА

Над Ленинградской областью за ночь и утро сбили 56 беспилотников ВСУ. Повреждены объекты инфраструктуры на Лужском полигоне, а также в районах портов Усть-Луга и Высоцк. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По предварительным данным, никто не пострадал. Информация уточняется, написал господин Дрозденко в Telegram-канале. На месте падения дронов работают дежурные службы.

Отражение атаки продолжается, сообщил Александр Дрозденко. В регионе объявили беспилотную опасность около 4:50 мск. Губернатор допустил снижение скорости мобильного интернета. В аэропорту Пулково введены ограничения на полеты.

В последние несколько месяцев порты в Ленинградской области неоднократно подвергались ударам беспилотников. Последний раз БПЛА ударили по порту Усть-Луга 31 мая. По словам губернатора, последствия атаки были устранены в тот же день.