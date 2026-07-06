Порты Усть-Луга и Высоцк в Ленобласти получили повреждения при ударе БПЛА
Над Ленинградской областью за ночь и утро сбили 56 беспилотников ВСУ. Повреждены объекты инфраструктуры на Лужском полигоне, а также в районах портов Усть-Луга и Высоцк. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
По предварительным данным, никто не пострадал. Информация уточняется, написал господин Дрозденко в Telegram-канале. На месте падения дронов работают дежурные службы.
Отражение атаки продолжается, сообщил Александр Дрозденко. В регионе объявили беспилотную опасность около 4:50 мск. Губернатор допустил снижение скорости мобильного интернета. В аэропорту Пулково введены ограничения на полеты.
В последние несколько месяцев порты в Ленинградской области неоднократно подвергались ударам беспилотников. Последний раз БПЛА ударили по порту Усть-Луга 31 мая. По словам губернатора, последствия атаки были устранены в тот же день.
Практика атак беспилотников на Ленинградскую область, как и на другие регионы России, существует достаточно давно. Ранее в Ленинградской области уже объявлялась опасность БПЛА, что приводило к временным ограничениям в работе аэропорта Пулково и возможному замедлению мобильного интернета. Отмечались случаи, когда беспилотники были сбиты силами ПВО, обломки которых падали в различных районах, иногда вызывая пожары и повреждения инфраструктуры или жилых домов.
Например, 18 января Ленинградская область впервые с начала боевых действий на территории Украины была атакована БПЛА, обломки которого упали на территории Петербургского нефтяного терминала. В другие даты силы ПВО уничтожали различное количество беспилотников над регионом: так, ночью 5 июля был сбит второй беспилотник, 22 октября над Кингисеппским районом ликвидировали четвёртый дрон, а 27 июля сообщалось об уничтожении более 10 беспилотников, тогда же фрегат «Адмирал Григорович» участвовал в отражении налета. В результате одной из атак, произошедшей 12 сентября, пострадала мирная жительница, а 29 марта обломки БПЛА повредили жилой дом в деревне Систо-Палкино. Эти атаки свидетельствуют о том, что Ленинградская область является регулярной целью для атак беспилотников, что вызывает необходимость постоянной готовности ПВО и оперативных служб.