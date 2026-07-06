Губернатор рассказал о массированной атаке БПЛА на Ярославскую область

Силы ПВО и РЭБ отразили массированную атаку беспилотников на Ярославскую область. Над регионом сбили более 70 дронов, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Два человека получили осколочные ранения. Оба госпитализированы», — рассказал глава области.

Другие подробности об атаке БПЛА чиновник не привел. Он предупредил местных жителей, что «на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия» — граждан просят в случае обнаружения таких предметов информировать экстренные службы и не приближаться к обломкам.

На данный момент угроза беспилотной опасности в Ярославской области сохраняется.