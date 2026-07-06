Тайвань вернулся к антикоммунистической направленности воспитания военнослужащих
В Вооруженных силах Тайваня восстанавливается первоначальная направленность программы патриотического воспитания, основанная на антикоммунистической доктрине, сообщает в понедельник местное издание Taipei Times со ссылкой на Министерство национальной обороны (MND).
Программа, введенная в действие в 1965 году, была призвана улучшить понимание военнослужащими характера военных и идеологических угроз со стороны Коммунистической партии Китая (КПК). В 2002 году название программы «Антикоммунистического патриотического воспитания» сократили до «Патриотического», но теперь название восстановлено. В MND утверждают, что шаг продиктован давлением со стороны Пекина, ростом активности КНР в «серой зоне» и попытками идеологического проникновения.
В этом году недельные курсы на базе Университета национальной обороны проходят молодые офицеры — выпускники восьми военных академий острова, завершившие обучение в июне. Перед ними с лекциями выступили представители Совета по делам материковой части, Совета национальной безопасности, Бюро расследований Минюста, военной разведки, а также ученые из Academia Sinica.
Занятия посвящены политике Тайваня, «военной угрозе КПК», «когнитивной войне», операциям по проникновению и вербовке, а также формированию у выпускников «четкого понимания того, кто друг, а кто враг», пишет газета.
Решение Тайваня восстановить антикоммунистическую направленность в патриотическом воспитании военнослужащих обусловлено усиливающимся давлением со стороны Пекина и ростом активности КНР в так называемой «серой зоне», а также попытками идеологического проникновения. Китай считает Тайвань своей территорией и стремится к его «воссоединению», не исключая применения силы. В последние годы Китай увеличил военную активность вблизи острова, проводя учения, имитирующие блокаду и захват Тайваня, а также предупреждая о возможных вторжениях в воздушное и морское пространство Тайваня.
Тайвань, в свою очередь, воспринимает эти действия как серьезную угрозу и активно ищет поддержки у США и других стран для укрепления своей обороноспособности. Так, Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин призывал военных быть готовыми взять Тайвань под контроль к 2027 году, хотя и отмечает, что мирное воссоединение предпочтительнее. Недавно председатель КНР Си Цзиньпин предупреждал президента США Джо Байдена, что тайваньский вопрос является для Пекина «красной линией».
Международное сообщество в целом обеспокоено эскалацией напряженности вокруг Тайваня. США и их союзники предостерегают Пекин от применения силы, так как возможный конфликт может нанести мировой экономике значительный ущерб, учитывая роль Тайваня как крупнейшего в мире производителя полупроводников. В то же время некоторые эксперты полагают, что Китай может использовать тактику «карантина», чтобы изолировать остров без прямого военного вторжения, что также приведет к остановке экономической деятельности.