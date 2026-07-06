Тайвань вернулся к антикоммунистической направленности воспитания военнослужащих

В Вооруженных силах Тайваня восстанавливается первоначальная направленность программы патриотического воспитания, основанная на антикоммунистической доктрине, сообщает в понедельник местное издание Taipei Times со ссылкой на Министерство национальной обороны (MND).

Программа, введенная в действие в 1965 году, была призвана улучшить понимание военнослужащими характера военных и идеологических угроз со стороны Коммунистической партии Китая (КПК). В 2002 году название программы «Антикоммунистического патриотического воспитания» сократили до «Патриотического», но теперь название восстановлено. В MND утверждают, что шаг продиктован давлением со стороны Пекина, ростом активности КНР в «серой зоне» и попытками идеологического проникновения.

В этом году недельные курсы на базе Университета национальной обороны проходят молодые офицеры — выпускники восьми военных академий острова, завершившие обучение в июне. Перед ними с лекциями выступили представители Совета по делам материковой части, Совета национальной безопасности, Бюро расследований Минюста, военной разведки, а также ученые из Academia Sinica.

Занятия посвящены политике Тайваня, «военной угрозе КПК», «когнитивной войне», операциям по проникновению и вербовке, а также формированию у выпускников «четкого понимания того, кто друг, а кто враг», пишет газета.

Эрнест Филипповский