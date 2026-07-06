Обломки БПЛА упали на полигоне и в порту Ленинградской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки на порты Ленинградской области, включая Усть-Лугу и Приморск, и их инфраструктуру, происходят регулярно. Например, в январе 2024 года в порту Усть-Луга компания НОВАТЭК столкнулась с пожаром после атаки беспилотников, которые перерабатывают газовый конденсат в различные виды топлива для экспорта. В том же месяце в портах региона был введен режим повышенной готовности из-за возросшего уровня угроз от беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В марте 2026 года в порту Приморска один из беспилотников повредил емкость с топливом, вызвав пожар и эвакуацию сотрудников. Ещё один пожар в порту Усть-Луга, вызванный атакой БПЛА, был локализован 29 марта 2026 года, тогда же обломки БПЛА повредили жилой дом в Систо-Палкино.

Ленинградская область подвергалась атакам БПЛА неоднократно с января 2024 года, когда Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении беспилотника над регионом. Объектом атаки тогда называли нефтяной терминал в Петербурге. С тех пор губернатор Александр Дрозденко регулярно сообщает о сбитых беспилотниках над регионом, иногда указывая на Лужский, Тосненский, Киришский, Гатчинский или Кингисеппский районы. Эти атаки часто приводят к временным ограничениям в работе аэропорта Пулково и к замедлению скорости мобильного интернета в области, а в сентябре 2025 года в результате падения обломков БПЛА в Лужском районе пострадала местная жительница. Также в июне 2026 года в ходе массовой атаки БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область пострадали трое человек.