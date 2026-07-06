Обломки БПЛА упали на полигоне и в порту Ленинградской области
Обломки БПЛА упали в районе Лужского полигона, а также в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
По информации главы региона, всего над областью было сбито 47 беспилотников. На месте падения обломков работают экстренные службы.
Силы ПВО продолжают работу, добавил господин Дрозденко. По информации Росавиации, в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково временно приостановлены полеты.
Атаки на порты Ленинградской области, включая Усть-Лугу и Приморск, и их инфраструктуру, происходят регулярно. Например, в январе 2024 года в порту Усть-Луга компания НОВАТЭК столкнулась с пожаром после атаки беспилотников, которые перерабатывают газовый конденсат в различные виды топлива для экспорта. В том же месяце в портах региона был введен режим повышенной готовности из-за возросшего уровня угроз от беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В марте 2026 года в порту Приморска один из беспилотников повредил емкость с топливом, вызвав пожар и эвакуацию сотрудников. Ещё один пожар в порту Усть-Луга, вызванный атакой БПЛА, был локализован 29 марта 2026 года, тогда же обломки БПЛА повредили жилой дом в Систо-Палкино.
Ленинградская область подвергалась атакам БПЛА неоднократно с января 2024 года, когда Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении беспилотника над регионом. Объектом атаки тогда называли нефтяной терминал в Петербурге. С тех пор губернатор Александр Дрозденко регулярно сообщает о сбитых беспилотниках над регионом, иногда указывая на Лужский, Тосненский, Киришский, Гатчинский или Кингисеппский районы. Эти атаки часто приводят к временным ограничениям в работе аэропорта Пулково и к замедлению скорости мобильного интернета в области, а в сентябре 2025 года в результате падения обломков БПЛА в Лужском районе пострадала местная жительница. Также в июне 2026 года в ходе массовой атаки БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область пострадали трое человек.