ВС РФ ударили по военным аэродромам и энергетической инфраструктуре Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военным объектам и энергетической инфраструктуре на Украине, сообщили в Минобороны РФ. Эти удары стали ответом на атаки армии Украины на гражданскую инфраструктуру в России, заявили в ведомстве.

В Киеве и Киевской области поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса, сообщили там. Была атакована инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования, а также с помощью БПЛА, отметили в ведомстве.