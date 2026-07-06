Австралия заключила военный союз с Фиджи для сдерживания Китая
Австралия заключила новый оборонный союз с Фиджи, передает AFP. Договор под названием «Океан мира» обязывает стороны встать на «взаимную защиту» друг друга, а также консультироваться по поводу любых событий, угрожающих их суверенитету.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подписал соглашение со своим фиджийским коллегой Ситивени Рабукой во время визита в столицу островного государства Суву. Фиджи, население которого составляет меньше миллиона человек, стало четвертым официальным союзником Австралии, с которым у нее подписан договор о взаимной обороне (после США, Новой Зеландии и Папуа — Новой Гвинеи).
Агентство отмечает, что альянс родился из стремления Канберры переиграть Китай в южной части Тихого океана. Пекин в 2022 году поднял в Океании волну возмущения тем, что подписал секретный пакт о безопасности с Соломоновыми Островами. В регионе родились опасения, что это может привести к постоянному военному присутствию Китая. В ответ Австралия значительно активизировала свои дипломатические усилия, заключив новые соглашения с такими государствами, как Папуа — Новая Гвинея, Вануату и Тувалу.
Альянс "Океан мира" является частью более широкой индо-тихоокеанской стратегии сдерживания Китая, который рассматривается рядом стран как экзистенциальная угроза. Австралия, наряду с Индией, Японией и США, входит в Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), который активизирует контакты для противодействия Пекину. Канберра также приобретает военную технику и планирует создать собственный флот атомных подлодок в рамках партнерства AUKUS с США и Великобританией, что указывает на долгосрочную стратегию укрепления обороноспособности в регионе. Китай негативно реагирует на подобные альянсы, считая их "гегемонизмом и политикой грубой силы", и обвиняет США в эскалации ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.
В целом, ряд стран, включая США, рассматривают усиление военно-технических связей Китая и России как вызов и способ ослабить США. Китай, в свою очередь, отказывается вступать в военные союзы по примеру времен холодной войны, но активно развивает сотрудничество с Россией в высокотехнологичных сферах и военно-морском флоте. Несмотря на заявления о нежелании конфликта, Пекин подчеркивает готовность защищать свой суверенитет, особенно в отношении Тайваня.