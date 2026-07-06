Австралия заключила военный союз с Фиджи для сдерживания Китая

Австралия заключила новый оборонный союз с Фиджи, передает AFP. Договор под названием «Океан мира» обязывает стороны встать на «взаимную защиту» друг друга, а также консультироваться по поводу любых событий, угрожающих их суверенитету.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подписал соглашение со своим фиджийским коллегой Ситивени Рабукой во время визита в столицу островного государства Суву. Фиджи, население которого составляет меньше миллиона человек, стало четвертым официальным союзником Австралии, с которым у нее подписан договор о взаимной обороне (после США, Новой Зеландии и Папуа — Новой Гвинеи).

Агентство отмечает, что альянс родился из стремления Канберры переиграть Китай в южной части Тихого океана. Пекин в 2022 году поднял в Океании волну возмущения тем, что подписал секретный пакт о безопасности с Соломоновыми Островами. В регионе родились опасения, что это может привести к постоянному военному присутствию Китая. В ответ Австралия значительно активизировала свои дипломатические усилия, заключив новые соглашения с такими государствами, как Папуа — Новая Гвинея, Вануату и Тувалу.

Эрнест Филипповский