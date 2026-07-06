FT: в британском регуляторе предложили ввести финансовые правила для ИИ
Использование искусственного интеллекта в сфере финансовых услуг превратилось в «гонку вооружений» между технологиями и регуляторами. К такому выводу пришел исполнительный директор Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) Шелдон Миллс в своем докладе о влиянии ИИ на финансовые услуги, передает Financial Times.
По его словам, надзорным ведомствам придется самим массово внедрять ИИ, чтобы успеть за «скоростью и масштабами изменений» и быть в силах «отслеживать, выявлять и устранять риски». Основная проблема популярности нейросетей, по его мнению, заключается в том, что миллионы британцев уже используют чат-ботов для управления личными деньгами, хотя эта сфера никак не регулируется. Согласно докладу господина Миллса, пятая часть взрослого населения страны готова полностью доверить ИИ-моделям принятие решений по кредитам или сбережениям, что создает огромные риски.
Представитель FCA призвал британские власти проанализировать, должно ли использование крупных языковых моделей (таких как ChatGPT, Claude и Gemini) подпадать под финансовые правила, поскольку сейчас их рекомендации никак не регулируются. Кроме того, он порекомендовал в ближайшие 3–6 месяцев провести проверку ИИ-рисков со стороны компаний, работающих вне надзора FCA.
При этом господин Миллс признал, что технология может «демократизировать» сектор, открыв людям с небольшими доходами доступ к качественным консультациям. Для этого он предложил создать бесплатную государственную справочную службу на базе ИИ.
Комментируя появление автономных ИИ-агентов, способных проводить транзакции без участия человека, топ-менеджер подчеркнул, что руководство финансовых компаний все равно должно нести персональную ответственность за действия машин. «В ответе за то, что они делают, должен оставаться конкретный человек»,— заключил господин Миллс.
Внедрение искусственного интеллекта в финансовую сферу сопряжено с различными рисками, в том числе возможностью финансовой паники из-за преступлений с участием ИИ и кибератак, которые становятся более изощренными с развитием технологий искусственного интеллекта. Регуляторы стремятся найти баланс между стимулированием развития ИИ и защитой граждан, предлагая риск-ориентированный подход к регулированию.
Например, Банк России опубликовал рекомендации по безопасному использованию ИИ в финансовой сфере, которые включают отслеживание достоверности данных, целостности моделей и прозрачности их работы. Однако эти рекомендации могут привести к росту затрат банков и потребуют значительной доработки IT-инфраструктуры. Отдельно эксперты отмечают, что требование подтверждать решения ИИ сотрудником банка в критически важных операциях, таких как платежи, может сделать использование ИИ бессмысленным.
С другой стороны, ИИ уже активно используется банками для автоматизации процессов, снижения рисков, улучшения клиентского сервиса и персонализации предложений. Около 70% экономического потенциала от ИИ в России приходится на шесть ключевых отраслей, включая банкинг. Крупные финансовые учреждения, такие как Сбербанк, инвестируют значительные средства в развитие ИИ, видя в нем способ оптимизировать расходы и увеличить выручку. Однако дефицит специалистов и высокие затраты являются основными препятствиями для внедрения этой технологии.