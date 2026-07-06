FT: в британском регуляторе предложили ввести финансовые правила для ИИ

Использование искусственного интеллекта в сфере финансовых услуг превратилось в «гонку вооружений» между технологиями и регуляторами. К такому выводу пришел исполнительный директор Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) Шелдон Миллс в своем докладе о влиянии ИИ на финансовые услуги, передает Financial Times.

По его словам, надзорным ведомствам придется самим массово внедрять ИИ, чтобы успеть за «скоростью и масштабами изменений» и быть в силах «отслеживать, выявлять и устранять риски». Основная проблема популярности нейросетей, по его мнению, заключается в том, что миллионы британцев уже используют чат-ботов для управления личными деньгами, хотя эта сфера никак не регулируется. Согласно докладу господина Миллса, пятая часть взрослого населения страны готова полностью доверить ИИ-моделям принятие решений по кредитам или сбережениям, что создает огромные риски.

Представитель FCA призвал британские власти проанализировать, должно ли использование крупных языковых моделей (таких как ChatGPT, Claude и Gemini) подпадать под финансовые правила, поскольку сейчас их рекомендации никак не регулируются. Кроме того, он порекомендовал в ближайшие 3–6 месяцев провести проверку ИИ-рисков со стороны компаний, работающих вне надзора FCA.

При этом господин Миллс признал, что технология может «демократизировать» сектор, открыв людям с небольшими доходами доступ к качественным консультациям. Для этого он предложил создать бесплатную государственную справочную службу на базе ИИ.

Комментируя появление автономных ИИ-агентов, способных проводить транзакции без участия человека, топ-менеджер подчеркнул, что руководство финансовых компаний все равно должно нести персональную ответственность за действия машин. «В ответе за то, что они делают, должен оставаться конкретный человек»,— заключил господин Миллс.