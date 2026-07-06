Прокуратура Южной Кореи обвинила четыре крупнейшие нефтекомпании в сговоре

Обвинения в картельном сговоре предъявили четырем крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятиям Южной Кореи, а также некоторым должностным лицам этих компаний, сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на прокуратуру.

Следствие установило, что после начала войны на Ближнем Востоке HD Hyundai Oilbank и SK Energy согласовали между собой сроки и масштабы повышения цен на нефтепродукты. За их примером последовали GS Caltex и S-Oil, что привело к общему росту цен в стране в условиях топливного кризиса.

В прокуратуре считают, что нефтепереработчики пошли на агрессивное повышение цен, несмотря на то, что к началу войны обладали значительными запасами сырой нефти. «Сговор сразу после начала войны был не временным отклонением от нормы, а проявлением хронической практики картельных соглашений в условиях международного кризиса», — заявили в ведомстве.

В разгар топливного кризиса в середине апреля правительство страны обращалось к Корейской нефтяной ассоциации, куда входят все эти четыре компании, с просьбой найти источники нефти, альтернативные ближневосточным, и обеспечить поставки. Также власти, пытаясь сдержать резкий рост цен на бензин и дизельное топливо, предупреждали участников рынка о недопустимости ценовых сговоров и создания искусственного дефицита.

Эрнест Филипповский