Нетаньяху ответил на слова Вэнса о пренебрежении Израиля к поддержке США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу на слова о том, что Вашингтон — единственный сильный союзник Тель-Авива. Он привел в пример Индию как сильного израильского союзника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

«Прежде всего, я уважаю Джей Ди Вэнса. У нас очень хорошие отношения, но это не значит, что я согласен со всем, что он говорит... У нас есть и другие друзья, например небольшая страна под названием Индия, в которой проживают 1,4 млрд человек»,— сказал господин Нетаньяху в эфире Fox News.

При этом господин Нетаньяху признал, что и США важны для Израиля. «Я думаю, что у Америки нет более важного союзника, чем Израиль, а у Израиля нет более важного союзника, чем Соединенные Штаты»,— добавил он.

18 июня господин Вэнс обвинил власти Израиля в неблагодарности за американскую поддержку. Эти слова прозвучали после того, как Тель-Авив раскритиковал соглашение США и Ирана. Американский вице-президент заявил, что Дональд Трамп — единственный глава государства в мире, который сочувствует Израилю.