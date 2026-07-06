В Аравийском море прекратили спасательную операцию после крушения вертолета США

Военно-морские силы США прекратили поиски члена экипажа, который числится пропавшим без вести после аварийной посадки вертолета MH-60 Sea Hawk в Аравийском море. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на 5-й флот ВМС США, дислоцирующийся в Бахрейне.

Как заявили военные чиновники, спасатели обследовали более 36 тыс. кв. км, а поисковые работы длились более 100 часов. NYT назвала бойца 14-м по счету американским военнослужащим, погибшим на Ближнем Востоке во время конфликта США и Израиля против Ирана.

1 июля MH-60 Sea Hawk совершил аварийную посадку на воду во время планового патрулирования. Пострадали три члена экипажа, их доставили на авианосец George H.W. Bush. Причины происшествия выясняются. По информации военных, крушение вертолета не было результатом огня со стороны Ирана.