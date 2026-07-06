Пять туристов пропали на Колыме при сплаве по реке

Группу из пяти туристов ищут в Магаданской области. Туристы были зарегистрированы для сплава по рекам Иганджа и Армань, однако они не завершили маршрут в назначенное время. Об этом сообщает региональное управление МЧС в «Максе».

В последний раз группа выходила на связь три дня назад, уточнили ТАСС в ведомстве. Для поиска туристов направили спасателей поисково-спасательного отряда и специалиста беспилотной авиации. К отправлению готовят вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

За поисками следит прокуратура Магаданской области, сообщили в надзорном ведомстве. Их проведение находится на личном контроле прокурора региона Дмитрия Разуваева.