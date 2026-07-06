Глава NASA заявил о космической гонке с Китаем за высадку на Луну
Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что США ведут космическую гонку с Китаем за первенство в высадке на Луну. Он сказал, что у него нет сомнений в возможностях КНР.
Глава NASA Джаред Айзекман
Фото: Antranik Tavitian / Reuters
«Китайцы продвигаются с невероятной скоростью, и они определенно способны сделать то, что не удалось советской стороне во время первой космической гонки.. Вопрос в том, вернутся ли Соединенные Штаты (на Луну.— "Ъ") раньше них»,— сказал господин Айзекман (цитата по CBS News).
По словам главы ведомства, разница в графиках двух стран составляет всего месяцы. «Они рассчитывают на 2029 год, мы говорим, что нашей целью для высадки является конец 2028 года»,— добавил он.
В 2027 году США собираются начать строительство лунной базы. Глава NASA заявил, что запускать миссии на спутник планируется практически ежемесячно, и эти полеты должны стать подготовкой к путешествиям на Марс. К началу 2030-х годов Луна должна стать аналогом МКС, подчеркнул глава NASA.
Подробнее о планах США — в материале «Ъ» «NASA выдало базу».
Заявление главы NASA о космической гонке за высадку на Луну отражает усиление конкуренции между США и Китаем в космической сфере, которая подталкивает обе стороны к ускорению своих программ. США видят в возвращении на спутник Земли путь к укреплению своего лидерства, подготовке к миссии на Марс и источнику вдохновения. Однако осуществление планов американской лунной программы осложняется нехваткой финансирования, техническими трудностями, а также отсутствием долгосрочной политической поддержки.
Китай, со своей стороны, активно развивает собственную лунную программу, которая включает пилотируемые полеты к Луне до 2030 года, создание международной лунной станции совместно с Россией и планирование беспилотных миссий к астероидам и Юпитеру. Если у КНР не возникнет проблем с новой сверхтяжёлой ракетой-носителем «Чанчжэн-10» и не будет задержек у американцев, китайцы могут опередить США в лунной гонке.
В этой гонке важную роль играет также энергетическая инфраструктура. США опасаются, что страна, первой построившая атомную электростанцию на Луне, сможет установить там «запретную зону», ограничив возможности конкурентов. Россия и Китай уже подписали соглашение о строительстве лунной АЭС для исследований и планируют создать международную научную лунную станцию до 2036 года. США, в свою очередь, ускоряют программу строительства собственного ядерного реактора на Луне, рассчитывая запустить его к 2030 году.