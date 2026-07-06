США почти полностью вывели войска из Эстонии
США практически полностью вывели военный контингент с территории Эстонии. В стране в основном остались только обслуживающие подразделения, сообщает ERR. По информации властей, это связано с приостановкой ротации и пересмотром присутствия США в Европе.
«Они (США.— “Ъ”) начали ротацию, но ее реализация приостановлена до окончательного решения по присутствию вооруженных сил США в Европе. Это решение может быть принято в течение шести месяцев»,— сказал глава комиссии парламента по гособороне Калев Стойческу.
По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, США традиционно проводят ротацию летом. Однако из-за пересмотра структуры сил неизвестно, сколько военнослужащих и какие подразделения прибудут на замену. Согласно действующему договору, в Эстонии должно находиться от 500 до 700 военнослужащих США, отмечает ERR.
США последовательно сокращают военное присутствие в Европе с осени 2025 года, возвращая численность войск к уровню до февраля 2022 года (около 75–80 тыс. военнослужащих). В течение 2025 года Пентагон завершил ротационную миссию 101-й воздушно-десантной дивизии в Румынии, сократив около 3,7–4 тыс. военных, а также последовательно сокращал мелкие тактические группы и подразделения обеспечения в странах Восточной и Центральной Европы. Эти действия привели к выводу 5–7 тыс. американских военных из Европы.
Пересмотр американского военного присутствия в Европе связан со смещением фокуса Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион, который считается более приоритетным. Это подтверждалось заявлениями представителей Пентагона и администрации Дональда Трампа. Европейские члены НАТО, в свою очередь, убеждены, что США сократят численность войск на континенте, и страны Европы уже начали готовиться к этому, опасаясь, что Вашингтон перенаправит свои силы в Азию и на Ближний Восток. Открытым остаётся вопрос о возможной переброске американских военных из Германии в Польшу, которую допускал президент Трамп и о готовности принять которых заявлял президент Польши Кароль Навроцкий.
ЕС также рассматривал возможность введения санкций против американских компаний и вывода американского контингента с военных баз в Европе, если США не откажутся от своих претензий на Гренландию. С осени 2025 года США также начали сворачивать программы содействия безопасности для стран Восточной Европы, ссылаясь на стремление переместить оборонные ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион.