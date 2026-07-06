Telegraph: хакеры взломали электронную почту сотрудников МИД Великобритании

Хакеры взломали учетные записи электронной почты чиновников Великобритании, в том числе сотрудников МИД за рубежом. Данные выставили на продажу на форумах в даркнете, цена на них достигает $60 тыс. (44 тыс. фунтов). Об этом сообщает The Telegraph.

Среди взломанных аккаунтов оказались учетные записи IT-специалистов британских посольств в Таиланде и на Маврикии, а также сотрудников местных органов власти в Дербишире и Уолтем-Форесте на востоке Лондона. Кроме того, часть утекших данных дает доступ к системам Национальной службы здравоохранения (NHS), поставщиков энергии и ключевых дистрибьюторов лекарственных средств.

Атака на учетные записи продолжается. Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) призвал организации, которые могут попасть под удар, провести аудит сетей и немедленно изолировать любые взломанные устройства. Министерство иностранных дел Великобритании и NHS пока не предоставили своих комментариев.

По данным издания, в коде хакерской программы есть фрагменты на русском языке. Ранее спецслужбы Великобритании заявляли, что Россия якобы «стремится направлять хакеров на атаки против британских целей», пишет The Telegraph. Однако, отмечает издание, доказательств причастности российского государства к этому взлому нет.