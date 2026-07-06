Telegraph: хакеры взломали электронную почту сотрудников МИД Великобритании
Хакеры взломали учетные записи электронной почты чиновников Великобритании, в том числе сотрудников МИД за рубежом. Данные выставили на продажу на форумах в даркнете, цена на них достигает $60 тыс. (44 тыс. фунтов). Об этом сообщает The Telegraph.
Среди взломанных аккаунтов оказались учетные записи IT-специалистов британских посольств в Таиланде и на Маврикии, а также сотрудников местных органов власти в Дербишире и Уолтем-Форесте на востоке Лондона. Кроме того, часть утекших данных дает доступ к системам Национальной службы здравоохранения (NHS), поставщиков энергии и ключевых дистрибьюторов лекарственных средств.
Атака на учетные записи продолжается. Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) призвал организации, которые могут попасть под удар, провести аудит сетей и немедленно изолировать любые взломанные устройства. Министерство иностранных дел Великобритании и NHS пока не предоставили своих комментариев.
По данным издания, в коде хакерской программы есть фрагменты на русском языке. Ранее спецслужбы Великобритании заявляли, что Россия якобы «стремится направлять хакеров на атаки против британских целей», пишет The Telegraph. Однако, отмечает издание, доказательств причастности российского государства к этому взлому нет.
В последние годы Великобритания неоднократно сталкивалась с кибератаками, в которых подозреваются российские хакеры. Так, в январе 2023 года хакерская группировка Lockbit взломала серверы британской почтовой службы Royal Mail, что привело к приостановке всех международных почтовых отправлений. Хакеры использовали программы-вымогатели и угрожали опубликовать украденные данные. В сентябре 2022 года хакерская группа BlackCat (ALPHV), которая, как предполагается, связана с Россией, взяла на себя ответственность за взлом базы данных Barts Health NHS Trust, подразделения Национальной системы здравоохранения Великобритании. Эта атака могла затронуть данные около 2,5 млн пациентов и личные данные сотрудников.
Британские власти неоднократно высказывали опасения по поводу киберугроз. В мае 2025 года Минобороны Великобритании планировало выделить более 1 млрд фунтов стерлингов на развитие кибероружия и команду хакеров для борьбы, в том числе, с Россией. В том же месяце Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) обвинил хакерскую группировку Fancy Bear в связях с российскими спецслужбами и доступе к 10 тысячам видеокамер, отслеживающих поставки из Европы на Украину. В октябре 2025 года Великобритания расследовала кибератаку на восемь военных баз, в результате которой были похищены имена и адреса электронной почты сотрудников Министерства обороны, с предполагаемой причастностью хакеров, связанных с Россией.