В Абхазии восстановили ж/д сообщение с Россией

В Абхазии восстановили железнодорожное сообщение с Россией, сообщает пресс-служба Абхазской железной дороги (АЖД). Движение приостанавливали из-за непогоды, ставшей причиной аварии в районе станции Псоу на границе.

По информации АЖД, поезда в Сухум отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга по расписанию.

Утром в воскресенье из-за шквалистого ветра на 1999-м км железной дороги рядом с платформой Псоу упали несколько деревьев. Были повреждены опоры контактной сети. Пассажиров поездов бесплатно пересаживали на автотранспорт в районе станции и довозили до городов Гагры, Гудауты, Нового Афона и Сухума. Всего перевезли более 1 тыс. человек.