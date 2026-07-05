В Калининграде задержали пьяного водителя, сбившего мать с детьми на тротуаре

В Калининграде полиция задержала 36-летнего пьяного водителя на Mercedes, который выехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми. Мужчину планируют направить в изолятор временного содержания, сообщили «РИА Новости» в МВД.

Из-за столкновения на месте происшествия до приезда медиков погиб трехлетний мальчик. Годовалая девочка, находившаяся в коляске, впала в кому и сейчас подключена к аппарату ИВЛ.

Мать пострадавших детей выжила. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Ей диагностировали ушибы и травму головы.