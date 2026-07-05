Трамп на следующей неделе проведет переговоры с Зеленским

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Двусторонние встречи пройдут на полях саммита НАТО в Турции 7–8 июля. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP

Вчера украинский и американский президенты созванивались по случаю 250-летия независимости США. По словам Владимира Зеленского, они обсудили ситуацию на фронте и в дипломатии, а также договорились продолжить диалог лично на саммите НАТО. Президент Украины назвал разговор хорошим и поблагодарил США за поддержку.

Последняя личная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась 16 июня на полях саммита G7 во Франции.