В Запорожской области шесть человек пострадали при атаке БПЛА

В Васильевском муниципальном округе Запорожской области при ударе беспилотника получили ранения шесть человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Всех пострадавших доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, уточнили в ведомстве. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, жизни ничего не угрожает.

Сегодня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о ранении в результате атаки БПЛА пожарного. По словам главы региона, дрон сбросил боеприпас, пока сотрудники МЧС тушили пожар.