Действующие и бездействующие

“Ъ” продолжает рассказывать об основных событиях партийной жизни и о том, как они могут повлиять на результаты осенних выборов в Госдуму. Главной новостью прошлой недели стало завершение всеми парламентскими партиями процедуры выдвижения кандидатов: последними свои съезды провели «Новые люди» и «Справедливая Россия». Но если первые включили в предвыборные списки почти всех своих действующих депутатов, то у справороссов такой чести удостоились менее двух третей от нынешнего состава думской фракции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (в центре) и спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Предвыборный съезд партии «Новые люди» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов (слева) и генеральный директор, председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков (в центре) на предвыборном съезде партии «Новые люди» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев на предвыборном съезде партии «Новые люди» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (в центре) и спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Предвыборный съезд партии «Новые люди» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов (слева) и генеральный директор, председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков (в центре) на предвыборном съезде партии «Новые люди» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев на предвыборном съезде партии «Новые люди» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото

Состав головной части партсписка «Новых людей» был объявлен еще до прошедшего 1 июля съезда: на выборы-2026 партию поведут три действующих депутата Госдумы — ее лидер Алексей Нечаев, вице-спикер Владислав Даванков и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. В качестве лидеров региональных групп к ним присоединятся большинство коллег по фракции, а в число заметных кандидатов-новичков вошли телеведущая «Первого канала» Полина Цветкова, экс-глава аппарата «Справедливой России» Анастасия Павлюченкова и политтехнолог Сергей Толмачев. Не остался незамеченным и прием в партию рэпера Гуфа (в миру Алексей Долматов), который ранее уже стал «лицом» партийного проекта помощи наркозависимым.

Первым номером списка «Справедливой России» (СР) тоже предсказуемо стал ее председатель Сергей Миронов, но по поводу других членов общефедеральной части накануне съезда 4 июля сохранялась некая интрига. В итоге справороссы остановились на варианте с четверкой лидеров, которую вместе с господином Мироновым составили вице-спикер Думы Александр Бабаков, депутат и телеведущая Марина Ким, а также участник СВО, командир подшефного партии 1429-го гвардейского мотострелкового полка Олег Чернышев.

Всего же право переизбраться на новый срок получили лишь 17 из 27 действующих членов фракции СР. Самые заслуженные из них возглавили региональные группы: например, Валерий Гартунг поведет соратников на выборы в Челябинской области, Михаил Делягин — в Москве, Дмитрий Гусев — в Краснодарском крае. Еще два думских ветерана, Галина Хованская и Анатолий Аксаков, выдвинуты по одномандатным округам соответственно в Москве и Чувашии. В то же время среди кандидатов от СР не оказалось депутатов-актеров Елены Драпеко и Николая Бурляева, а также представителей руководства двух партий, объединившихся с эсерами накануне предыдущих выборов: экс-лидера «Патриотов России» Геннадия Семигина и Дмитрия Кузнецова, соратника бывшего председателя партии «За правду!» и писателя Захара Прилепина.

Другой объединяющей политиков темой на прошлой неделе стала ситуация на топливном рынке, которая дала представителям разных партий возможность предложить свои решения проблемы, вытекающие из их программных установок. К примеру, в КПРФ подчеркнули, что давно выступают за национализацию нефтедобычи и нефтепереработки, что «избавило бы нас от подобных ситуаций в будущем». В ЛДПР предложили задействовать малые НПЗ и направить их мощности прежде всего на внутренний рынок. А эсеры напомнили, что «больше месяца назад призывали кабмин запретить вывоз солярки, но тщетно».

Ну а, пожалуй, главный предвыборный скандал недели разразился из-за публикации депутата Госдумы от «Единой России» (ЕР) Олега Матвейчева в одном из интернет-изданий. Он заявил, что в сентябре избирателю придется сделать «простой выбор, с кем он — с Путиным или с Зеленским»: «Если с Путиным — голосует за ЕР. Если с Зеленским — голосует против нее». Возмущенные оппозиционеры тут же завалили свои сайты и соцсети гневными комментариями и даже потребовали от руководства ЕР объяснить, является ли это выступление «выражением позиции партии». Что на это ответили единороссы, пока неизвестно, но спорные высказывания господина Матвейчева с интернет-ресурса уже удалены.

Дмитрий Камышев

Законотворческая политика

Депутаты Госдумы на прошлой неделе вновь были заняты встречами с избирателями в регионах, поэтому законотворчески самовыражаться могли лишь путем внесения новых проектов. И в этом смысле неделя оказалась весьма урожайной.

Наибольшую продуктивность продемонстрировали справороссы, отметившиеся сразу несколькими инициативами по своим любимым направлениям. Для мигрантов они заготовили очередные ограничения, призвав запретить продажу любых видов гражданского оружия (включая газовые баллончики, шокеры и пневматику) лицам, состоящим в гражданстве РФ менее десяти лет. Участникам СВО, напротив, были предложены новые льготы в виде поправок, гарантирующих выделение ветеранам и их семьям земельных участков либо денежной компенсации за них (сейчас это делается лишь при наличии у властей соответствующей возможности). А под конец недели эсеры «выстрелили дуплетом», внеся в один день два законопроекта на животрепещущие социальные темы: о реформе материнского капитала (с увеличением выплат в три-четыре раза) и о введении ежемесячной «бабушкиной зарплаты» в размере одного МРОТа для тех, кто ухаживает за внуками в возрасте до трех лет.

Коммунисты смогли ответить на атаку конкурентов двумя социальными инициативами. Первая предусматривает увеличение размера страхового возмещения по банковским вкладам с нынешних 1,4 млн до 3 млн руб., а вторая разрешает родителям-одиночкам, имеющим детей до 14 лет, брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Ну а либерал-демократы выступили на стыке социальной и военной тем, внеся в Думу законопроект о включении в закон о благотворительности и волонтерстве отдельной строкой деятельности по реабилитации ветеранов СВО.

Партийная кампания вошла в предвыборный режим. Главный драйвер активности — съезды, утверждение списков, федеральные команды и попытка закрепить за собой свою нишу.

Съезд «Единой России» (ЕР) стал главным событием для официальной политической повестки. Партия работала как машина федеральной мобилизации: Путин, Медведев, первая пятерка, кандидаты, «Народная программа», СВО, ветераны, социальные меры. Сильная сторона ЕР — масштаб и управляемость повестки. Но в цифровой среде партия часто попадала в конфликтный контекст: бензин, интернет-запреты, Apple. То есть ЕР доминирует количественно, но несет на себе весь груз ответственности за тревожную социально-экономическую повестку.

«Новые люди» — главный успех недели и фактически главный конкурент за внимание после ЕР. Партии удалось собрать вокруг себя разные аудитории и создать образ обновления. Съезд, Гуф и проект «Второй шанс», «Манифест женщин России», тема домашнего насилия, алиментный фонд, детсады, цифровые права, Apple и Roblox — это уже не нишевая повестка, а попытка говорить с городским средним классом, молодежью, женщинами, родителями и пользователями цифровой среды.

У КПРФ повестка строилась вокруг выборов, бензина, банковских вкладов и предложения Останиной по онлайн-играм. Партия сохраняет протестно-социальную нишу, но выглядит фрагментированно. ЛДПР первой подала документы в ЦИК: партия держит узнаваемый стиль, но по-прежнему сильно зависит от символического капитала Жириновского и патриотической риторики. «Справедливая Россия» (СР) заметно слабее. Ипотека, прожиточный минимум, ЖКХ, коррупция в оборонке, миграция — темы правильные, но подача менее яркая. Партия присутствует в повестке, но не формирует ее.

Наиболее ярким событием недели стал съезд «Новых людей». Федеральный список возглавила привычная и узнаваемая тройка, а сам съезд прошел на волне высокого рейтинга: по данным ВЦИОМа, партия занимает второе место с 12%. Символическим стал прием в партию рэпера Гуфа — ход, работающий на молодежную и городскую аудиторию.

Съезд «Справедливой России» прошел менее заметно. Общефедеральная четверка СР — это попытка охватить несколько электоральных ниш: ядерный электорат, медийную аудиторию и «военную» повестку. Ставка на Марину Ким как на «лицо» партии выглядит вынужденной: эсеры, очевидно, пытаются компенсировать дефицит ярких имен медийным заимствованием.

У «Единой России» прошла конференция в Петербурге, а региональные отделения приступили к выдвижению кандидатов на выборы в заксобрания. Медведев подчеркнул, что итоговая версия обновленной «Народной программы» будет принята только в августе, а пока партия работает в режиме организационной мобилизации, опираясь на широкую региональную сеть и ветеранов СВО.

Лидер ЛДПР Слуцкий предложил проводить референдумы перед закрытием социальных учреждений — ход, работающий на образ партии как защитника интересов простых граждан. КПРФ продолжала работать с социально-протестной повесткой: партия потребовала срочных мер в связи с бензиновым кризисом, а группа депутатов направила обращение о разблокировке Telegram.

Основная предвыборная активность партий на прошедшей неделе строилась вокруг съездов и выдвижения предвыборных списков. Впрочем, настоящая интрига сохранялась только вокруг списка «Единой России». С одной стороны, структура представительства была очевидна, с другой — ее персональное наполнение было предметом оживленных дискуссий и прогнозов. В результате первая пятерка обновилась радикально: новая конструкция, по словам председателя ЕР Дмитрия Медведева, должна отражать приоритеты и подходы партии к преодолению основных вызовов, стоящих перед страной.

Остальные думские партии были более консервативны при формировании своих списков. Хотя на уровне территориальных групп интересные решения есть практически у всех, что может повысить уровень конкурентности в ряде субъектов.

Кроме того, на медийную активность партий все сильнее влияет смена структуры проблемного поля граждан России. Проблемы с бензином, рост цен, как и способность властей справляться с этой ситуацией, все больше будут определять общественные настроения и предвыборные дискуссии.