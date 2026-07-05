Спасатели эвакуировали застрявших пассажиров канатной дороги в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде на канатной дороге из-за непогоды застряли 16 человек, включая четырех детей. Пассажиров эвакуировали спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе нижегородского управления МЧС России.
На опубликованной ведомством видеозаписи видно, как пассажиров спускают вниз на тросе с высоты кабинок. Как уточнили в Минтрансе региона, внеплановая остановка произошла из-за ливня с сильными порывами ветра. Пассажиры находились только в двух кабинках ближе к станции «Сенная», уточнили в ведомстве.
Нижегородская канатная дорога проходит над рекой Волга и соединяет Нижний Новгород с городом Бор. Ее протяженность составляет 3,6 км, а высота достигает 95 м. Ранее синоптики предупреждали, что во второй половине дня в Нижегородской области ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер с порывами 17-22 м/с.
В Нижнем Новгороде ранее уже происходили инциденты, связанные с канатными дорогами. Например, в апреле 2024 года и годом ранее в практически том же месте под станцией канатной дороги сошел оползень из-за переувлажнения грунта. Это привело к введению режима повышенной готовности на склоне Кошелевского оврага. В связи с этим городские власти поручили найти подрядчика для аварийно-восстановительных работ.
Помимо этого, в регионе ведется активное обсуждение проекта новой канатной дороги. Планируемая стоимость строительства составляет 4,6 млрд рублей. Часть жителей выступает против проекта, опасаясь нарушения регионального закона об охране озелененных территорий, так как станции и опоры планируется разместить в зеленой зоне. Несмотря на то, что это обсуждение не является общественными слушаниями, власти заявляют, что канатная дорога поможет разгрузить транспортные потоки и будет привлекательной для туристов.