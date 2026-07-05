Спасатели эвакуировали застрявших пассажиров канатной дороги в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на канатной дороге из-за непогоды застряли 16 человек, включая четырех детей. Пассажиров эвакуировали спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе нижегородского управления МЧС России.

На опубликованной ведомством видеозаписи видно, как пассажиров спускают вниз на тросе с высоты кабинок. Как уточнили в Минтрансе региона, внеплановая остановка произошла из-за ливня с сильными порывами ветра. Пассажиры находились только в двух кабинках ближе к станции «Сенная», уточнили в ведомстве.

Нижегородская канатная дорога проходит над рекой Волга и соединяет Нижний Новгород с городом Бор. Ее протяженность составляет 3,6 км, а высота достигает 95 м. Ранее синоптики предупреждали, что во второй половине дня в Нижегородской области ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер с порывами 17-22 м/с.