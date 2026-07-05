Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Воронежом

В Воронежской области на 632-м километре трассы М-4 «Дон» произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовика. По данным регионального управления МВД, водитель автобуса «Хайгер», 62-летний местный житель, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди грузовым автомобилем «Донгфенг», которым управлял 65-летний житель Смоленской области.

ДТП случилось примерно в 10:30. В рейсовом автобусе находились 26 пассажиров. В результате столкновения 12 человек получили телесные повреждения — это водитель автобуса и 11 пассажиров. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия. Водитель грузовика не пострадал.