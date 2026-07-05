FT: возвращение к «эпохе до Трампа» в политике не решит проблем США

Возвращение к политической жизни в США до президентства Дональда Трампа не решит накопившиеся в американской политике проблемы. Об этом пишет Financial Times, обсуждая публичную реакцию на открытие президентской библиотеки Барака Обамы в Чикаго, на котором присутствовали еще трое бывших президентов США — Джо Байден, Билл Клинтон и Джордж Буш—младший.

«Джорджу и Лоре, Биллу и Хиллари — мы благодарны за вашу дружбу, советы и преданность этой стране. И Джо и Джилл, спасибо вам за то, что вы были с нами в этом путешествии», — прокомментировал господин Обама фотографию, на которой изображены улыбающиеся друг другу четверо бывших президентов с супругами.

По словам автора статьи, это проявление двухпартийного сотрудничества напоминает о временах до поляризации в политике США — когда люди могли соглашаться по основным фактам, а мирная передача власти была «само собой разумеющейся». Однако президентство Дональда Трампа — это не только причина распада истеблишмента страны, но и продукт разочарования в нем. «Вот четыре человека, наиболее прямо ответственные за упадок США за последние 25 лет», — цитирует издание популярный комментарий к фотографии экс-президентов.

Поэтому идея возвращения к эпохе, когда «Клуб» — закрытый вашингтонский истеблишмент — правит безраздельно, кажется нежелательной, отмечает автор FT. По словам журналиста, «несмотря на все свои многочисленные недостатки», Дональд Трамп помог «разоблачить определенное лицемерие правящего класса». «Клуб» не нуждается в воссоздании, политика просто должна меньше походить на клуб, заключает автор публикации.