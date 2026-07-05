FT: возвращение к «эпохе до Трампа» в политике не решит проблем США
Возвращение к политической жизни в США до президентства Дональда Трампа не решит накопившиеся в американской политике проблемы. Об этом пишет Financial Times, обсуждая публичную реакцию на открытие президентской библиотеки Барака Обамы в Чикаго, на котором присутствовали еще трое бывших президентов США — Джо Байден, Билл Клинтон и Джордж Буш—младший.
«Джорджу и Лоре, Биллу и Хиллари — мы благодарны за вашу дружбу, советы и преданность этой стране. И Джо и Джилл, спасибо вам за то, что вы были с нами в этом путешествии», — прокомментировал господин Обама фотографию, на которой изображены улыбающиеся друг другу четверо бывших президентов с супругами.
По словам автора статьи, это проявление двухпартийного сотрудничества напоминает о временах до поляризации в политике США — когда люди могли соглашаться по основным фактам, а мирная передача власти была «само собой разумеющейся». Однако президентство Дональда Трампа — это не только причина распада истеблишмента страны, но и продукт разочарования в нем. «Вот четыре человека, наиболее прямо ответственные за упадок США за последние 25 лет», — цитирует издание популярный комментарий к фотографии экс-президентов.
Поэтому идея возвращения к эпохе, когда «Клуб» — закрытый вашингтонский истеблишмент — правит безраздельно, кажется нежелательной, отмечает автор FT. По словам журналиста, «несмотря на все свои многочисленные недостатки», Дональд Трамп помог «разоблачить определенное лицемерие правящего класса». «Клуб» не нуждается в воссоздании, политика просто должна меньше походить на клуб, заключает автор публикации.
В период своего второго президентского срока Дональд Трамп значительно ослабил и даже нарушил множество существовавших институтов в США. Ему удалось добиться беспрецедентного подчинения Республиканской партии в Конгрессе и использовать возможности своей должности для обеспечения лояльности ключевых структур гражданского общества и частного сектора, включая крупнейшие технологические компании, ведущие новостные организации, крупные юридические фирмы и университеты Лиги плюща.
Политический комментатор Джон Джудис, используя концепцию Гегеля, назвал Трампа «выдающейся личностью, творящей всемирно-исторические деяния», которые способствуют окончанию одних эпох и началу других. Сам Трамп видит себя как политика, не поддающегося ярлыку «неудачника», и считает, что его сторонники связаны с ним крепче, чем когда-либо. Отказ Трампа принимать реальность, по мнению его союзников, заложил основу его возвращения к власти.