Перепроизведено в Китае

Китайское перепроизводство товаров создает проблемы не только для США и Европы, но и для стран с низким и средним уровнем дохода, следует из доклада PIIE (Peterson Institute for International Economics). КНР по-прежнему экспортирует рекордные объемы продукции легкой промышленности. Бедным экономикам это мешает развивать собственное производство: наращивать экспорт и постепенно переходить к выпуску более сложной продукции. По оценкам аналитиков, из-за конкуренции с Китаем другие страны недополучают сотни миллиардов долларов экспортной выручки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song / Reuters Фото: Aly Song / Reuters

В последние годы дискуссии о растущем торговом профиците Китая в основном сводились к обсуждению проблем, возникающих в связи с этим у США и Европы. Среди них — потеря рабочих мест в промышленности и усиливающаяся конкуренция в автопроме и стратегических отраслях.

Последствия же перепроизводства в КНР для стран с низким и средним уровнем дохода зачастую недооценивались, считают эксперты PIIE.

Речь идет о государствах, у которых валовый национальный доход на душу населения составляет меньше $14 375 в год (классификация Всемирного банка) — в эту группу попадают как бедные экономики, так и сравнительно крупные развивающиеся рынки от Нигера до Индии.

Многие из этих стран напрямую конкурируют с Китаем в тех секторах, где производство требует сравнительно невысоких технологических компетенций. По оценке PIIE, из примерно $2,2 трлн китайского торгового профицита значительная часть — от $0,7 трлн до $1,4 трлн — приходится именно на такие сектора. Это производство одежды, обуви, текстиля, мебели и других массовых товаров.

Аналитики выделяют несколько каналов китайского давления. Это прежде всего конкуренция на глобальном экспортном рынке: развивающиеся страны могли бы продавать миру больше продукции легкой промышленности, но значительную часть этой ниши занимает Китай.

Речь идет также о конкуренции на внутренних рынках самих развивающихся стран: китайские товары вытесняют местных производителей не только в США или ЕС, но и в странах Азии, Африки и Южной Америки.

Авторы подчеркивают, что данные по экспорту могут даже занижать масштаб проблемы. Если смотреть не только на готовые товары, пересекающие границу, но и на добавленную стоимость, которая создается внутри Китая, то его роль оказывается еще заметнее. КНР может экспортировать меньше готовой одежды или обуви, но при этом все больше этапов их производства происходят в стране.

Китайскую позицию эксперты считают необычной. Когда нынешние развитые страны были на сопоставимом с Китаем этапе развития, они уже постепенно уступали место более бедным производителям. США в 1960-х открывали свой рынок для «азиатских тигров», а позднее и для самого Китая. КНР, полагают авторы, импортирует из стран с низким и средним уровнем дохода заметно меньше, чем «предшественники».

Слабый внутренний спрос в Китае усугубляет проблемы. Из-за избытка мощностей и жесткой конкуренции китайские компании все активнее выводят продукцию на внешние рынки, часто демпингуя. В результате развивающимся странам сложнее не только экспортировать собственные товары, но и защищать производителей на внутреннем рынке.

Бедные страны из-за китайского перепроизводства не могут запустить промышленный рост и постепенно перейти к выпуску более сложной продукции. Эксперты называют этот эффект China Squeeze — сжатием пространства для индустриализации.

По оценке авторов, только в таких категориях как одежда, текстиль, обувь и кожаные изделия «избыточный» экспорт Китая в 2022 году мог составлять около $110 млрд. Если учитывать другие секторы, то показатель достигает $365 млрд. В такой объем аналитики оценивают недополученную экспортную выручку развивающихся стран.

Кристина Боровикова