ВСУ ударили по шести муниципалитетам Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, сообщил оперштаб региона. По предварительным данным, пострадавших нет, однако в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения жилых и коммерческих объектов, а также повреждение храма Покрова Пресвятой Богородицы.

В Белгородском округе, по данным оперштаба, в Черемошном загорелась крыша частного дома, в Бессоновке FPV-дрон ударил по грузовику, после чего вспыхнул прицеп, а в Новой Деревне пострадал кузов еще одного грузового автомобиля. В Красной Яруге при детонации беспилотников повреждены кровля торгового объекта и два автомобиля.

В Шебекинском округе в Нижнем Березово-Втором дрон пробил крышу частного дома. В Новой Таволжанке повреждены фасад и остекление храма Покрова Пресвятой Богородицы, а в Мешковом после атаки FPV-дрона загорелся частный дом, который удалось потушить.

В Ракитянском округе в хуторе Семейный выбило окна и повредило входную группу частного дома, а в поселке Пролетарский пострадали линия электропередачи, фасад дома и два автомобиля. В Борисовском и Грайворонском округах также зафиксированы повреждения частных домов, хозяйственных построек и нескольких машин.