Более 20 иностранных СМИ хотят приехать в Константиновку на передачу тел

Минобороны заявило, что более 20 редакций иностранных СМИ выразили желание посетить Константиновку, чтобы присутствовать при возможной передаче тел военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию Минобороны России было бы готово организовать работу журналистов в Константиновке»,— указывается в сообщении ведомства.

3 июля начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о взятии Константиновки. Город находится к северу от Донецка. Вчера Россия предложила Украине прекратить обстрел с 12:00 до 18:00 мск 6 июля для передачи тел погибших военнослужащих ВСУ. Киев должен ответить на предложение до 12:00 5 июля.