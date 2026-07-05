Более 20 иностранных СМИ хотят приехать в Константиновку на передачу тел
Минобороны заявило, что более 20 редакций иностранных СМИ выразили желание посетить Константиновку, чтобы присутствовать при возможной передаче тел военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию Минобороны России было бы готово организовать работу журналистов в Константиновке»,— указывается в сообщении ведомства.
3 июля начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о взятии Константиновки. Город находится к северу от Донецка. Вчера Россия предложила Украине прекратить обстрел с 12:00 до 18:00 мск 6 июля для передачи тел погибших военнослужащих ВСУ. Киев должен ответить на предложение до 12:00 5 июля.
Взятие Константиновки российскими войсками, о котором 3 июля 2026 года доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов, происходило на фоне активных наступательных действий, о чем Минобороны РФ сообщало еще 14 июня 2026 года. Ранее, 16 октября 2025 года, «РИА Новости» со ссылкой на источники утверждало, что украинская гражданская администрация покинула город, и им управляют военнослужащие. Тогда же президент Владимир Путин упоминал, что российская армия зашла в Покровск, Константиновку и Северск.
В целом, Россия и Украина ранее уже проводили обмены телами погибших военнослужащих. Например, 18 июля 2025 года представитель Международного комитета Красного Креста Клер Каплун заявляла, что один из обменов телами в июне 2025 года стал крупнейшей подобной операцией. Тогда сообщалось о готовности России передать Украине более 2000 тел украинских военных в дополнение к уже переданным.
Предложение России прекратить обстрелы для передачи тел 6 июля 2026 года и ожидание ответа Киева к 12:00 5 июля 2026 года укладывается в практику прошлых взаимодействий. Так, 22 декабря 2023 года впервые состоялся обмен передачами и письмами от родственников для российских и украинских военнопленных при содействии уполномоченных по правам человека обеих стран. Эти гуманитарные договоренности охватывали также обмен гражданами для воссоединения семей.