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Америка дала жару

Как США отметили 250-летие независимости

Власти и народ США 4 июля отметили 250-летие независимости, празднование которого проходило в условиях аномальной жары и глубокого раскола общества, разделившегося в трактовках символизма исторической даты и американского патриотизма. Неблагоприятный внешний фон не помешал президенту Трампу пообещать наступление нового «золотого века» Америки, главной угрозой которому он назвал коммунистическую идеологию. Международная реакция на американские торжества оказалась неожиданной. Теплые поздравления Трампу направили не западные союзники, а президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров, напомнившие об особой миссии двух держав в обеспечении глобальной безопасности и стабильности.

Старт торжествам был дан вечером 3 июля в Маунт-Рашморе (штат Южная Дакота), где Дональд Трамп выступил на фоне скалы, на которой высечены гигантские головы четырех выдающихся президентов США

Старт торжествам был дан вечером 3 июля в Маунт-Рашморе (штат Южная Дакота), где Дональд Трамп выступил на фоне скалы, на которой высечены гигантские головы четырех выдающихся президентов США

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Старт торжествам был дан вечером 3 июля в Маунт-Рашморе (штат Южная Дакота), где Дональд Трамп выступил на фоне скалы, на которой высечены гигантские головы четырех выдающихся президентов США

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Испепеляющий юбилей

Празднование 250-летия независимости, провозглашенной американским Конгрессом 4 июля 1776 года, выпало проводить 47-му президенту США Дональду Трампу, который планировал отметить юбилей с грандиозным размахом. В программу торжественных мероприятий были включены военный парад на Constitution avenue (проспект Конституции) в Вашингтоне и праздничный «Салют Америке». Главная речь президента была запланирована на Национальной аллее американской столицы.

Никто не предполагал, что в торжества 4 июля в самый последний момент вмешается природа, по иронии судьбы напомнившая Дональду Трампу о столь не любимой им «климатической повестке» и пославшая американской нации в ее «исторический юбилей» рекордную жару, сменившуюся грозой.

Температура воздуха в Вашингтоне накануне главных мероприятий праздника взлетела до 42–43 градусов по Цельсию при высокой влажности, в связи с чем организаторы праздника в спешном порядке развернули в городе мобильные точки с бесплатной водой и медицинские пункты.

Несмотря на принятые меры, нахлынувшая на американскую столицу африканская жара, за которой последовала гроза, привела к отмене парада, корректировке графика других мероприятий и частичной эвакуации желающих отметить праздник.

Столь высокая температура стала абсолютным рекордом для Вашингтона, побив рекорд 1919 года, когда воздух в столице прогрелся до 100 градусов по Фаренгейту (37,7 градуса по Цельсию).

Однако сам президент Трамп пообещал пройти это испытание и доказать, что праздник состоится при любой погоде.

«Я собираюсь произнести по-настоящему длинную речь, просто чтобы показать, что я способен выдержать все, что угодно»,— заявил президент США накануне выступления на Национальной аллее. А когда синоптики предупредили, что на смену жаре придет гроза, Трамп сообщил, что и это не позволит сорвать торжества.

«Я здесь!», «Грозы приносят удачу…», «Дождь нас не остановит», «Толпы в Вашингтоне невероятные!», комментировал ситуацию глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Старт торжествам был дан вечером 3 июля в Маунт-Рашмор в штате Южная Дакота, где в скале высечены гигантские головы четырех выдающихся президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Произнесенная на их фоне получасовая речь Трампа изобиловала патриотическими лозунгами и упоминаниями «коммунистической угрозы», под которой 47-й президент США прежде всего понимает левое крыло Демократической партии.

Главная речь президента, произнесенная на Национальной аллее, из-за природных катаклизмов началась с двухчасовым опозданием, в 23:15 по местному времени и не стала «по-настоящему длинной», уложившись в 40-минут.

Список пяти самых употребляемых слов в обращении Трампа, по подсчетам “Ъ”, выглядел так: Америка (23 раза), флаг (18), страна (12), свобода (10), коммунизм (9).

Свою речь Трамп начал с возвышенной ноты, вспомнив про подвиг чернокожего солдата Уильяма Карни, который в тяжелом бою во время Гражданской войны удержал знамя и не дал ему упасть на землю. «С 1776 года и по сегодняшний день, где бы ни развевался американский флаг, он стал символом силы, праведности и надежды»,— провозгласил президент США.

После этого он стал перечислять достижения своей администрации: защиту Второй поправки Конституции США, гарантирующей право граждан на хранение и ношение оружия, реформу армии, рекордные инвестиции в обороноспособность ($19,2 трлн) и создание Космических сил. «Мы проигрывали Китаю и России в космосе, а теперь опережаем их гигантскими шагами»,— заявил президент.

США отметили 250 лет независимости: реакция мировых СМИ

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«Мы отправимся на Марс очень скоро. Я думаю, мы достигнем Луны и будем двигаться дальше. А затем мы отправимся на Марс»,— добавил он.

В своем обращении президент США пообещал наступление нового «золотого века» Америки: «В свои 250 лет мы, возможно, старейшая конституционная республика на земле, но наша страна только начинает свой путь, потому что лучшее еще впереди. Это лишь заря золотого века Америки»,— провозгласил Трамп.

Значительная часть его выступления была посвящена врагам внутри страны, по его словам мешающим наступлению «золотого века». «Мы не хотим коммунистов в нашей стране, это никогда не работало и никогда не будет работать… Америка никогда не станет коммунистической страной»,— пообещал Трамп.

Реакция на речь президента США показала, что два его юбилейных выступления в Южной Дакоте и Вашингтоне не стали объединительными, напротив еще больше накалив страсти и приведя к дальнейшему расколу американского общества.

Проявлением этого раскола стало и создание двух параллельных структур для проведения праздничных мероприятий — двухпартийной комиссии Конгресса США America 250, которая в своей работе сделала акцент на истории и образовании, и созданной по указу президента Трампа организации Freedom 250, которая отвечала за основные события в Вашингтоне.

Мероприятия Freedom 250 часто превращались в аналог предвыборных митингов с восхвалением президента.

В результате ряд известных музыкантов отказались выступать на запланированных к 250-летнему юбилею концертах. Некоторые демократы, включая губернатора Мэриленда Уэса Мура, демонстративно проводили альтернативные мероприятия.

Наш общий праздник с Америкой

Международная реакция на американские торжества оказалась неожиданной — европейские союзники не стали выстраиваться в очередь, чтобы осыпать главу Белого дома поздравительными телеграммами и звонками.

Приветственное послание от бывшей метрополии в Вашингтон направил британский монарх Карл III, в то время как уходящий премьер Стармер от поздравлений воздержался.

Празднование 250-летия независимости США совпало с публикацией в газете The Times интервью вице-президента Джей Ди Вэнса, который вынес неутешительный диагноз современной британской политике.

«Я вижу смену шести премьер-министров за последние несколько лет. Это говорит мне о том, что в британской политике что-то серьезно не работает, и люди по-настоящему требуют значительных структурных изменений»,— заявил Вэнс.

На этом фоне сдержанности западных союзников развернутые поздравления Трампу поступили от руководства России, несмотря на возникшую паузу в диалоге и предполагаемый отход США от «духа Анкориджа».

«Подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию вашего государства, но и стало важной вехой мировой истории. Россия тогда безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества»,— указано в поздравительной телеграмме президента Путина, направленной в Вашингтон.

«За прошедшие два с половиной века в летопись отношений между нашими странами вписано немало славных страниц. Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства. И сегодня Россия и Соединенные Штаты, как две крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе»,— напомнил президент Путин, который также провел телефонный разговор с Трампом по инициативе американского лидера.

Свое поздравление в Вашингтон направил и глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нынешний знаменательный юбилей — 250-летие независимости США — отмечается в весьма ответственный для мироустройства момент. Несмотря на отчаянное сопротивление стран Запада, на смену эпохе их глобального доминирования пробивает себе дорогу более справедливая и равновесная многополярная модель международного развития»,— написал в своем послании Сергей Лавров. «Поздравляю американский народ. Желаю ему мира и благополучия, чтобы воплощались заветы Декларации о независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью»,— добавил глава российской дипломатии.

Екатерина Мур, Вашингтон; Сергей Строкань

Фотогалерея

Флот, флаг и фейерверк

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Эсминец USS Farragut проходит мимо статуи Свободы во время военно-морского смотра в гавани Нью-Йорка

Эсминец USS Farragut проходит мимо статуи Свободы во время военно-морского смотра в гавани Нью-Йорка

Фото: Yuki Iwamura / AP

Вертолеты Black Hawk с гигантским флагом США пролетают мимо Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Вертолеты Black Hawk с гигантским флагом США пролетают мимо Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американские военнослужащие приветствуют участников военно-морского смотра с палубы десантного корабля USS Kearsarge в гавани Нью-Йорка

Американские военнослужащие приветствуют участников военно-морского смотра с палубы десантного корабля USS Kearsarge в гавани Нью-Йорка

Фото: Frank Franklin II / AP

Экипаж датского фрегата HDMS Iver Huitfeldt готовится к участию в параде кораблей Sail250 в Нью-Йоркской гавани. В смотре участвуют не только американские, но и иностранные военные и парусные суда

Экипаж датского фрегата HDMS Iver Huitfeldt готовится к участию в параде кораблей Sail250 в Нью-Йоркской гавани. В смотре участвуют не только американские, но и иностранные военные и парусные суда

Фото: Carlos Barria / Reuters

Зрители на Таймс-сквер, где к 250-летию США впервые провели праздничный спуск новогоднего шара в честь Дня независимости

Зрители на Таймс-сквер, где к 250-летию США впервые провели праздничный спуск новогоднего шара в честь Дня независимости

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Президент США Дональд Трамп выступает на праздновании 250-летия независимости у мемориала Маунт-Рашмор в Южной Дакоте. На следующий день основные торжества продолжились в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах страны

Президент США Дональд Трамп выступает на праздновании 250-летия независимости у мемориала Маунт-Рашмор в Южной Дакоте. На следующий день основные торжества продолжились в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах страны

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Шар на Таймс-сквер опускается в честь Дня независимости США. Юбилейную церемонию провели по образцу новогодней традиции, одного из самых узнаваемых символов Нью-Йорка

Шар на Таймс-сквер опускается в честь Дня независимости США. Юбилейную церемонию провели по образцу новогодней традиции, одного из самых узнаваемых символов Нью-Йорка

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Зрители собираются на Таймс-сквер, где в честь Дня независимости США провели праздничный спуск шара по образцу новогодней церемонии

Зрители собираются на Таймс-сквер, где в честь Дня независимости США провели праздничный спуск шара по образцу новогодней церемонии

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Пролет авиации на международном параде Sail250 в Нью-Йоркской гавани

Пролет авиации на международном параде Sail250 в Нью-Йоркской гавани

Фото: Seth Wenig / AP

Военнослужащие ВМС США наблюдают за пролетом вертолета с большим американским флагом на параде кораблей Sail250 в Нью-Йорке

Военнослужащие ВМС США наблюдают за пролетом вертолета с большим американским флагом на параде кораблей Sail250 в Нью-Йорке

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс с дочерью Мирабель на борту десантного корабля USS Kearsarge

Вице-президент США Джей Ди Вэнс с дочерью Мирабель на борту десантного корабля USS Kearsarge

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Перуанский парусный корабль BAP Union участвует в параде Sail250 в Нью-Йоркской гавани

Перуанский парусный корабль BAP Union участвует в параде Sail250 в Нью-Йоркской гавани

Фото: Carlos BarriaвЂЁ / Reuters / Carlos Barria / Reuters

Американский морской пехотинец на фоне военного самолета во время празднования 250-летия независимости США в Нью-Йорке

Американский морской пехотинец на фоне военного самолета во время празднования 250-летия независимости США в Нью-Йорке

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Дети ждут начала парада в честь Дня независимости в Дефоресте, штат Висконсин. Помимо крупных юбилейных церемоний, 4 июля по всей стране проходят местные шествия и семейные праздники

Дети ждут начала парада в честь Дня независимости в Дефоресте, штат Висконсин. Помимо крупных юбилейных церемоний, 4 июля по всей стране проходят местные шествия и семейные праздники

Фото: Jon Elswick / AP

Женщина в надувном костюме дяди Сэма приветствует участников парада в честь Дня независимости в Хантингтон-Бич, штат Калифорния

Женщина в надувном костюме дяди Сэма приветствует участников парада в честь Дня независимости в Хантингтон-Бич, штат Калифорния

Фото: Jae C. Hong / AP

Женщина с банками газировки вместо бигуди наблюдает за парадом в честь Дня независимости в Хантингтон-Бич

Женщина с банками газировки вместо бигуди наблюдает за парадом в честь Дня независимости в Хантингтон-Бич

Фото: Jae C. Hong / AP

Зрители на параде в честь Дня независимости в Коронадо, штат Калифорния

Зрители на параде в честь Дня независимости в Коронадо, штат Калифорния

Фото: Gregory Bull / AP

Участники молодежной организации Young Marines перед началом парада в честь Дня независимости в Коронадо

Участники молодежной организации Young Marines перед началом парада в честь Дня независимости в Коронадо

Фото: Gregory Bull / AP

Жители Стонтона, штат Виргиния, смотрят парад в честь Дня независимости

Жители Стонтона, штат Виргиния, смотрят парад в честь Дня независимости

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Местный житель приветствует зрителей на параде в честь Дня независимости в Коронадо

Местный житель приветствует зрителей на параде в честь Дня независимости в Коронадо

Фото: Gregory Bull / AP

Участники шествия ждут начала парада в честь Дня независимости в Стонтоне, штат Виргиния

Участники шествия ждут начала парада в честь Дня независимости в Стонтоне, штат Виргиния

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Моряки на борту парусного судна проходят мимо статуи Свободы на параде Sail250 в Нью-Йоркской гавани

Моряки на борту парусного судна проходят мимо статуи Свободы на параде Sail250 в Нью-Йоркской гавани

Фото: Pamela Smith / AP

Учебный корабль чилийских ВМС Esmeralda проходит у статуи Свободы на параде Sail250

Учебный корабль чилийских ВМС Esmeralda проходит у статуи Свободы на параде Sail250

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Певица Идина Мензел исполняет гимн США перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции в Филадельфии. Игра прошла в День независимости

Певица Идина Мензел исполняет гимн США перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции в Филадельфии. Игра прошла в День независимости

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Болельщик сборной США на стадионе в Филадельфии перед матчем чемпионата мира между Парагваем и Францией

Болельщик сборной США на стадионе в Филадельфии перед матчем чемпионата мира между Парагваем и Францией

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Артисты на стадионе в Филадельфии перед матчем чемпионата мира между Парагваем и Францией

Артисты на стадионе в Филадельфии перед матчем чемпионата мира между Парагваем и Францией

Фото: Kyle Ross / Reuters

Гость праздника в официальной резиденции посла США в Канаде берет конфеты в цветах американского флага. Прием в Оттаве был посвящен 250-летию независимости США

Гость праздника в официальной резиденции посла США в Канаде берет конфеты в цветах американского флага. Прием в Оттаве был посвящен 250-летию независимости США

Фото: Justin Tang / The Canadian Press / AP

Военные вертолеты летят строем над Нью-Йоркской гаванью во время парада кораблей Sail250

Военные вертолеты летят строем над Нью-Йоркской гаванью во время парада кораблей Sail250

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Болельщик держит флаг America 250 перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Канады и Марокко в Хьюстоне

Болельщик держит флаг America 250 перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Канады и Марокко в Хьюстоне

Фото: Hannah McKay / Reuters

Военнослужащие Корпуса морской пехоты и ВМС США приветствуют вице-президента Джей Ди Вэнса на параде кораблей Sail250

Военнослужащие Корпуса морской пехоты и ВМС США приветствуют вице-президента Джей Ди Вэнса на параде кораблей Sail250

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Дети охлаждаются в фонтанах во время жары в Нью-Йорке. Юбилейный День независимости на Восточном побережье США прошел на фоне аномально высокой температуры

Дети охлаждаются в фонтанах во время жары в Нью-Йорке. Юбилейный День независимости на Восточном побережье США прошел на фоне аномально высокой температуры

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Волонтеры разворачивают праздничное полотно на поле перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции в Филадельфии

Волонтеры разворачивают праздничное полотно на поле перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции в Филадельфии

Фото: Omar Aziz / Reuters

Музыкант Black Thought из группы The Roots выступает на стадионе в Филадельфии перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции

Музыкант Black Thought из группы The Roots выступает на стадионе в Филадельфии перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции

Фото: Kyle Ross / Reuters

Пилотажная группа ВМС США Blue Angels выступает в Вашингтоне на праздновании 250-летия независимости США

Пилотажная группа ВМС США Blue Angels выступает в Вашингтоне на праздновании 250-летия независимости США

Фото: Nathan Howard / Reuters

Певец Shaggy выступает на FIFA Fan Fest в Майами. Праздничная программа фан-зоны чемпионата мира была приурочена ко Дню независимости США

Певец Shaggy выступает на FIFA Fan Fest в Майами. Праздничная программа фан-зоны чемпионата мира была приурочена ко Дню независимости США

Фото: Marco Bello / Reuters

Участники празднования 250-летия независимости США танцуют в Буэнос-Айресе. Юбилейные мероприятия проходили не только в США, но и за рубежом

Участники празднования 250-летия независимости США танцуют в Буэнос-Айресе. Юбилейные мероприятия проходили не только в США, но и за рубежом

Фото: Rodrigo Abd / AP

Фейерверк над Нью-Йорком в честь Дня независимости

Фейерверк над Нью-Йорком в честь Дня независимости

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп наблюдает за фейерверком в Вашингтоне. По данным организаторов, в небо запустили около 850 тыс. пиротехнических зарядов

Президент США Дональд Трамп наблюдает за фейерверком в Вашингтоне. По данным организаторов, в небо запустили около 850 тыс. пиротехнических зарядов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Военнослужащие ВМС США и бразильские футбольные болельщики подбрасывают американского моряка на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Военнослужащие ВМС США и бразильские футбольные болельщики подбрасывают американского моряка на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Фото: Bing Guan / Reuters

Зрители наблюдают за фейерверком в Вашингтоне

Зрители наблюдают за фейерверком в Вашингтоне

Фото: Cheney Orr / Reuters

Участники миссии NASA Artemis II Виктор Гловер, Джереми Хансен, Кристина Кох и Рид Уайзман, а также астронавт Apollo 17 Джек Шмитт на сцене на Национальной аллее в Вашингтоне

Участники миссии NASA Artemis II Виктор Гловер, Джереми Хансен, Кристина Кох и Рид Уайзман, а также астронавт Apollo 17 Джек Шмитт на сцене на Национальной аллее в Вашингтоне

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп на праздновании 250-летия независимости США

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп на праздновании 250-летия независимости США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио перед выступлением президента Дональда Трампа в Вашингтоне

Госсекретарь США Марко Рубио перед выступлением президента Дональда Трампа в Вашингтоне

Фото: Mark Schiefelbein / AP

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Эсминец USS Farragut проходит мимо статуи Свободы во время военно-морского смотра в гавани Нью-Йорка

Фото: Yuki Iwamura / AP

Вертолеты Black Hawk с гигантским флагом США пролетают мимо Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американские военнослужащие приветствуют участников военно-морского смотра с палубы десантного корабля USS Kearsarge в гавани Нью-Йорка

Фото: Frank Franklin II / AP

Экипаж датского фрегата HDMS Iver Huitfeldt готовится к участию в параде кораблей Sail250 в Нью-Йоркской гавани. В смотре участвуют не только американские, но и иностранные военные и парусные суда

Фото: Carlos Barria / Reuters

Зрители на Таймс-сквер, где к 250-летию США впервые провели праздничный спуск новогоднего шара в честь Дня независимости

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Президент США Дональд Трамп выступает на праздновании 250-летия независимости у мемориала Маунт-Рашмор в Южной Дакоте. На следующий день основные торжества продолжились в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах страны

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Шар на Таймс-сквер опускается в честь Дня независимости США. Юбилейную церемонию провели по образцу новогодней традиции, одного из самых узнаваемых символов Нью-Йорка

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Зрители собираются на Таймс-сквер, где в честь Дня независимости США провели праздничный спуск шара по образцу новогодней церемонии

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Пролет авиации на международном параде Sail250 в Нью-Йоркской гавани

Фото: Seth Wenig / AP

Военнослужащие ВМС США наблюдают за пролетом вертолета с большим американским флагом на параде кораблей Sail250 в Нью-Йорке

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс с дочерью Мирабель на борту десантного корабля USS Kearsarge

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Перуанский парусный корабль BAP Union участвует в параде Sail250 в Нью-Йоркской гавани

Фото: Carlos BarriaвЂЁ / Reuters / Carlos Barria / Reuters

Американский морской пехотинец на фоне военного самолета во время празднования 250-летия независимости США в Нью-Йорке

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Дети ждут начала парада в честь Дня независимости в Дефоресте, штат Висконсин. Помимо крупных юбилейных церемоний, 4 июля по всей стране проходят местные шествия и семейные праздники

Фото: Jon Elswick / AP

Женщина в надувном костюме дяди Сэма приветствует участников парада в честь Дня независимости в Хантингтон-Бич, штат Калифорния

Фото: Jae C. Hong / AP

Женщина с банками газировки вместо бигуди наблюдает за парадом в честь Дня независимости в Хантингтон-Бич

Фото: Jae C. Hong / AP

Зрители на параде в честь Дня независимости в Коронадо, штат Калифорния

Фото: Gregory Bull / AP

Участники молодежной организации Young Marines перед началом парада в честь Дня независимости в Коронадо

Фото: Gregory Bull / AP

Жители Стонтона, штат Виргиния, смотрят парад в честь Дня независимости

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Местный житель приветствует зрителей на параде в честь Дня независимости в Коронадо

Фото: Gregory Bull / AP

Участники шествия ждут начала парада в честь Дня независимости в Стонтоне, штат Виргиния

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Моряки на борту парусного судна проходят мимо статуи Свободы на параде Sail250 в Нью-Йоркской гавани

Фото: Pamela Smith / AP

Учебный корабль чилийских ВМС Esmeralda проходит у статуи Свободы на параде Sail250

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Певица Идина Мензел исполняет гимн США перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции в Филадельфии. Игра прошла в День независимости

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Болельщик сборной США на стадионе в Филадельфии перед матчем чемпионата мира между Парагваем и Францией

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Артисты на стадионе в Филадельфии перед матчем чемпионата мира между Парагваем и Францией

Фото: Kyle Ross / Reuters

Гость праздника в официальной резиденции посла США в Канаде берет конфеты в цветах американского флага. Прием в Оттаве был посвящен 250-летию независимости США

Фото: Justin Tang / The Canadian Press / AP

Военные вертолеты летят строем над Нью-Йоркской гаванью во время парада кораблей Sail250

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Болельщик держит флаг America 250 перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Канады и Марокко в Хьюстоне

Фото: Hannah McKay / Reuters

Военнослужащие Корпуса морской пехоты и ВМС США приветствуют вице-президента Джей Ди Вэнса на параде кораблей Sail250

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Дети охлаждаются в фонтанах во время жары в Нью-Йорке. Юбилейный День независимости на Восточном побережье США прошел на фоне аномально высокой температуры

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Волонтеры разворачивают праздничное полотно на поле перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции в Филадельфии

Фото: Omar Aziz / Reuters

Музыкант Black Thought из группы The Roots выступает на стадионе в Филадельфии перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции

Фото: Kyle Ross / Reuters

Пилотажная группа ВМС США Blue Angels выступает в Вашингтоне на праздновании 250-летия независимости США

Фото: Nathan Howard / Reuters

Певец Shaggy выступает на FIFA Fan Fest в Майами. Праздничная программа фан-зоны чемпионата мира была приурочена ко Дню независимости США

Фото: Marco Bello / Reuters

Участники празднования 250-летия независимости США танцуют в Буэнос-Айресе. Юбилейные мероприятия проходили не только в США, но и за рубежом

Фото: Rodrigo Abd / AP

Фейерверк над Нью-Йорком в честь Дня независимости

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп наблюдает за фейерверком в Вашингтоне. По данным организаторов, в небо запустили около 850 тыс. пиротехнических зарядов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Военнослужащие ВМС США и бразильские футбольные болельщики подбрасывают американского моряка на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Фото: Bing Guan / Reuters

Зрители наблюдают за фейерверком в Вашингтоне

Фото: Cheney Orr / Reuters

Участники миссии NASA Artemis II Виктор Гловер, Джереми Хансен, Кристина Кох и Рид Уайзман, а также астронавт Apollo 17 Джек Шмитт на сцене на Национальной аллее в Вашингтоне

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп на праздновании 250-летия независимости США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио перед выступлением президента Дональда Трампа в Вашингтоне

Фото: Mark Schiefelbein / AP

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