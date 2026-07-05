Америка дала жару

Власти и народ США 4 июля отметили 250-летие независимости, празднование которого проходило в условиях аномальной жары и глубокого раскола общества, разделившегося в трактовках символизма исторической даты и американского патриотизма. Неблагоприятный внешний фон не помешал президенту Трампу пообещать наступление нового «золотого века» Америки, главной угрозой которому он назвал коммунистическую идеологию. Международная реакция на американские торжества оказалась неожиданной. Теплые поздравления Трампу направили не западные союзники, а президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров, напомнившие об особой миссии двух держав в обеспечении глобальной безопасности и стабильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старт торжествам был дан вечером 3 июля в Маунт-Рашморе (штат Южная Дакота), где Дональд Трамп выступил на фоне скалы, на которой высечены гигантские головы четырех выдающихся президентов США

Фото: Kylie Cooper / Reuters Старт торжествам был дан вечером 3 июля в Маунт-Рашморе (штат Южная Дакота), где Дональд Трамп выступил на фоне скалы, на которой высечены гигантские головы четырех выдающихся президентов США

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Испепеляющий юбилей

Празднование 250-летия независимости, провозглашенной американским Конгрессом 4 июля 1776 года, выпало проводить 47-му президенту США Дональду Трампу, который планировал отметить юбилей с грандиозным размахом. В программу торжественных мероприятий были включены военный парад на Constitution avenue (проспект Конституции) в Вашингтоне и праздничный «Салют Америке». Главная речь президента была запланирована на Национальной аллее американской столицы.

Никто не предполагал, что в торжества 4 июля в самый последний момент вмешается природа, по иронии судьбы напомнившая Дональду Трампу о столь не любимой им «климатической повестке» и пославшая американской нации в ее «исторический юбилей» рекордную жару, сменившуюся грозой.

Температура воздуха в Вашингтоне накануне главных мероприятий праздника взлетела до 42–43 градусов по Цельсию при высокой влажности, в связи с чем организаторы праздника в спешном порядке развернули в городе мобильные точки с бесплатной водой и медицинские пункты.

Несмотря на принятые меры, нахлынувшая на американскую столицу африканская жара, за которой последовала гроза, привела к отмене парада, корректировке графика других мероприятий и частичной эвакуации желающих отметить праздник.

Столь высокая температура стала абсолютным рекордом для Вашингтона, побив рекорд 1919 года, когда воздух в столице прогрелся до 100 градусов по Фаренгейту (37,7 градуса по Цельсию).

Однако сам президент Трамп пообещал пройти это испытание и доказать, что праздник состоится при любой погоде.

«Я собираюсь произнести по-настоящему длинную речь, просто чтобы показать, что я способен выдержать все, что угодно»,— заявил президент США накануне выступления на Национальной аллее. А когда синоптики предупредили, что на смену жаре придет гроза, Трамп сообщил, что и это не позволит сорвать торжества.

«Я здесь!», «Грозы приносят удачу…», «Дождь нас не остановит», «Толпы в Вашингтоне невероятные!», комментировал ситуацию глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Старт торжествам был дан вечером 3 июля в Маунт-Рашмор в штате Южная Дакота, где в скале высечены гигантские головы четырех выдающихся президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Произнесенная на их фоне получасовая речь Трампа изобиловала патриотическими лозунгами и упоминаниями «коммунистической угрозы», под которой 47-й президент США прежде всего понимает левое крыло Демократической партии.

Главная речь президента, произнесенная на Национальной аллее, из-за природных катаклизмов началась с двухчасовым опозданием, в 23:15 по местному времени и не стала «по-настоящему длинной», уложившись в 40-минут.

Список пяти самых употребляемых слов в обращении Трампа, по подсчетам “Ъ”, выглядел так: Америка (23 раза), флаг (18), страна (12), свобода (10), коммунизм (9).

Свою речь Трамп начал с возвышенной ноты, вспомнив про подвиг чернокожего солдата Уильяма Карни, который в тяжелом бою во время Гражданской войны удержал знамя и не дал ему упасть на землю. «С 1776 года и по сегодняшний день, где бы ни развевался американский флаг, он стал символом силы, праведности и надежды»,— провозгласил президент США.

После этого он стал перечислять достижения своей администрации: защиту Второй поправки Конституции США, гарантирующей право граждан на хранение и ношение оружия, реформу армии, рекордные инвестиции в обороноспособность ($19,2 трлн) и создание Космических сил. «Мы проигрывали Китаю и России в космосе, а теперь опережаем их гигантскими шагами»,— заявил президент.

«Мы отправимся на Марс очень скоро. Я думаю, мы достигнем Луны и будем двигаться дальше. А затем мы отправимся на Марс»,— добавил он.

В своем обращении президент США пообещал наступление нового «золотого века» Америки: «В свои 250 лет мы, возможно, старейшая конституционная республика на земле, но наша страна только начинает свой путь, потому что лучшее еще впереди. Это лишь заря золотого века Америки»,— провозгласил Трамп.

Значительная часть его выступления была посвящена врагам внутри страны, по его словам мешающим наступлению «золотого века». «Мы не хотим коммунистов в нашей стране, это никогда не работало и никогда не будет работать… Америка никогда не станет коммунистической страной»,— пообещал Трамп.

Реакция на речь президента США показала, что два его юбилейных выступления в Южной Дакоте и Вашингтоне не стали объединительными, напротив еще больше накалив страсти и приведя к дальнейшему расколу американского общества.

Проявлением этого раскола стало и создание двух параллельных структур для проведения праздничных мероприятий — двухпартийной комиссии Конгресса США America 250, которая в своей работе сделала акцент на истории и образовании, и созданной по указу президента Трампа организации Freedom 250, которая отвечала за основные события в Вашингтоне.

Мероприятия Freedom 250 часто превращались в аналог предвыборных митингов с восхвалением президента.

В результате ряд известных музыкантов отказались выступать на запланированных к 250-летнему юбилею концертах. Некоторые демократы, включая губернатора Мэриленда Уэса Мура, демонстративно проводили альтернативные мероприятия.

Наш общий праздник с Америкой

Международная реакция на американские торжества оказалась неожиданной — европейские союзники не стали выстраиваться в очередь, чтобы осыпать главу Белого дома поздравительными телеграммами и звонками.

Приветственное послание от бывшей метрополии в Вашингтон направил британский монарх Карл III, в то время как уходящий премьер Стармер от поздравлений воздержался.

Празднование 250-летия независимости США совпало с публикацией в газете The Times интервью вице-президента Джей Ди Вэнса, который вынес неутешительный диагноз современной британской политике.

«Я вижу смену шести премьер-министров за последние несколько лет. Это говорит мне о том, что в британской политике что-то серьезно не работает, и люди по-настоящему требуют значительных структурных изменений»,— заявил Вэнс.

На этом фоне сдержанности западных союзников развернутые поздравления Трампу поступили от руководства России, несмотря на возникшую паузу в диалоге и предполагаемый отход США от «духа Анкориджа».

«Подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию вашего государства, но и стало важной вехой мировой истории. Россия тогда безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества»,— указано в поздравительной телеграмме президента Путина, направленной в Вашингтон.

«За прошедшие два с половиной века в летопись отношений между нашими странами вписано немало славных страниц. Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства. И сегодня Россия и Соединенные Штаты, как две крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе»,— напомнил президент Путин, который также провел телефонный разговор с Трампом по инициативе американского лидера.

Свое поздравление в Вашингтон направил и глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нынешний знаменательный юбилей — 250-летие независимости США — отмечается в весьма ответственный для мироустройства момент. Несмотря на отчаянное сопротивление стран Запада, на смену эпохе их глобального доминирования пробивает себе дорогу более справедливая и равновесная многополярная модель международного развития»,— написал в своем послании Сергей Лавров. «Поздравляю американский народ. Желаю ему мира и благополучия, чтобы воплощались заветы Декларации о независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью»,— добавил глава российской дипломатии.

Екатерина Мур, Вашингтон; Сергей Строкань