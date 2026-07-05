Глава LVMH получил налоговое доначисление на €22,5 млн

Парижский административный апелляционный суд обязал богатейшего человека Франции Бернара Арно, владельца и главу холдинга LVMH, и его жену Элен Мерсье-Арно выплатить около €22,5 млн дополнительных налогов и пеней, сообщает L’Informe.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Emma Da Silva / AP Фото: Emma Da Silva / AP

Согласно решению суда, супруги Арно должны перечислить почти €13 млн дополнительно за 2010 год (подоходный налог, взносы на социальное обеспечение, штрафы и проценты за просрочку платежей) и €9,5 млн по налогу на имущество за период с 2012 по 2015 год. Как объясняет издание, получившее доступ к решению суда, дело связано со сложной структурой акционерного капитала LVMH.

В декабре 2020 года Парижский административный суд освободил чету Арно от всех доначислений, однако затем Министерство экономики дважды пыталось отменить это решение. Хотя апелляция была отклонена, Государственный совет направил дело на новое рассмотрение в апелляционный суд, который теперь встал на сторону фискальных органов.

Сообщается, что господин Арно намерен обжаловать это решение.

Екатерина Наумова